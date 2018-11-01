Жителей Южного Урала приглашают на ночное прикосновение к прекрасному

В предстоящие выходные жителей Челябинска и гостей столицы Южного Урала ждет увлекательная «Ночь искусств».

Всероссийская акция проходит в нашем городе в шестой раз и к проекту подключаются все новые и новые представители творчества и искусства. Областные чиновники и представители челябинских очагов культуры накануне мероприятия встретились с журналистами.

Первый заместитель министра культуры Григорий Цукерман, сам личность довольно известная и творческая, рассказал о том, что ждет горожан и приезжих в ночь с субботы на воскресенье. В этот раз площадок для зрителей будет гораздо больше и челябинцам надо заранее определиться, какому из искусств отдать свое предпочтение.

«Программы всех мероприятий приурочены к празднованию Дня единства и примирения, ведь самое главное в нашей жизни – мир в доме и счастье в семье, - рассказал замминистра культуры Григорий Цукерман. – С каждым годом островков культуры становится больше. Все наши мероприятия ориентированы в большинстве своем на молодежь от 18 до 35 лет. Это тот самый возраст, который потерян для искусства, и за этих людей необходимо бороться».

Чиновник из областной администрации дал понять, что готов ежеминутно, ежечасно и ежедневно искать способы привлечения молодежи к южноуральскому искусству. Интернет и онлайн-общение «поставили крест» на музеях, театрах и кино, но для того и существуют такие мероприятия, чтобы сходить и увидеть своими глазами подлинники русских живописцев, поучаствовать в интеллектуальных играх и в увлекательном квесте.

Кстати, на этот раз «Ночь искусств» будет продолжаться два дня из-за большого количества творческих площадок. В этом году во всероссийский проект включились челябинские театры и два музея. Часть мероприятий пройдет в субботу, а вторая часть в воскресенье, четвертого ноября, с шести часов вечера и до 22.00.

«Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы люди шли к нам в дневное время, но как показала практика, в такие дни поток зрителя в разы увеличивается, - сказал директор Челябинского музея изобразительного искусства Станислав Ткаченко. – Мы покажем «Театр сервиса», при посещении которого челябинский зритель сможет пообщаться с автором экспозиции, художником Еленой Щетинкиной и задать ей интересующие вопросы».

Директор музея случайно раскрыл тайну – во время посещения музея изобразительного искусства на площади Революции посетители встретятся с самим Ван Гогом и его «Едоками». Встреча обещает быть незабываемой. А еще любителям живописи устроят мастер-класс по песочной анимации. Ведь рисовать при помощи песка – это так увлекательно.

Не останется в стороне в воскресенье, четвертого ноября, и Челябинский исторический музей. Здесь будут работать несколько площадок, на каждой из которых пройдет минимум по десять мероприятий. Желающие смогут посетить все выставки музея и без каких-либо денег. Главная выставка музея на сегодняшний день – Кремлевская оружейная выставка.

«Челябинцам не надо ехать в Москву для того, чтобы увидеть уникальнейшие экспонаты, - сообщила заместитель директора исторического музея Тамара Палагина. – На них можно взглянуть в нашем музее, не выезжая за пределы города. А еще рестовраторы по металлу, бумаге и дереву покажут горожанам свое искусство и раскроют небольшие тайны».

Главная фишка мероприятий в музее – семейное путешествие с приключениями. В нем могут принять участие семейные пары, а также парни и девушки, которые только собираются связать себя узами Гименея. Называется необычное приключение «В чем состоит семейное счастье?». Пары будут проходить всевозможные точки увлекательного путешествия, и в конечном итоге найдут свое семейное счастье.

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» не будет раскрывать все секреты «Ночи искусств», но добавим, что в праздничное мероприятие включились еще и Камерный театр, театр драмы имени Наума Орлова. Многих челябинцев очень заинтересует новая интеллектуальная игра «Мозгобойня», победителей которой ждут билеты на представления и спектакли в Камерный театр.

В этом году к акции подключились другие города Челябинской области – Верхний Уфалей, Магнитогорск, Сатка, Южноуральск.

Фото: Виктор Загвоздин