Жительница Южноуральска дает неброским вещам новую жизнь

Жительница Южноуральска (Челябинская область) Зинаида Каратеева мастерит из неброских и серых шкатулок изящные и яркие поделки. В ее домашнем музее уже очень много новых поделок. Часть из них она раздает друзьям, часть оставляет дома. Считает – придет время, и красивые шкатулки приобретут своего нового хозяина.

С раннего детства Зинаида Каратеева что-то лепит, рисует, мастерит. Много лет назад это были подделки для себя. Всем родственникам очень нравилось творчество маленькой Зины. Ее хвалили и считали, что растет творческий человечек. Когда девочка выросла, творческое увлечение осталось на заднем плане. Семья, работа, дети.

«Вновь я подсела на творчество, когда мы с мужем Сашей приобрели садовый участок, - рассказала 56-летняя жительница Южноуральска. – На своем участке всегда вижу что-то интересное, чему можно дать вторую жизнь. Так стала опять вспоминать детство».

Серьезно заниматься поделками Зинаида Анатольевна стала, когда из-за тяжелой болезни умер ее супруг Александр. Не могла по ночам заснуть, стала играть – нервы успокаивает очень хорошо. Что-то изначально не получалось, приходилось переделывать. Потом пошло все по накатанной.

«Мне больше всего нравится работать с ракушкой. С ней можно фантазировать сколько угодно, причем каждый раз есть возможность импровизации, - продолжает раскрывать свои секреты Зинаида Каратеева. – Заранее ничего не обдумываю, мне так больше нравится. Могу творить в любое время суток, бывает, берусь за дело даже поздней ночью».

Шкатулки для своих идей жительница Южноуральска покупала в магазинах Германии. Там очень много этого добра. А вот отделочный материл – это особая тема. Приходилось даже рукодельнице собирать ракушку в далекой Хорватии. Однако больше всего маленьких ракушек Зинаида Анатольевна приобретает в городском зоомагазине или на базаре. Там на рынке торговцы продают крымский ракушечник для домашней птицы. Местные жители толкут ракушку и добавляют в корм, чтобы скорлупа у яиц курочек была крепче. Иногда материал для поделок привозят друзья из заграничных поездок.

Свои поделки творческая личность не выставляет на продажу. Зинаида Анатольевна раздает их своим друзьям, знакомым и близким. В Южноуральске и в Челябинске такие навороченные шкатулки есть в каждой семье, знающей Зинаиду Анатольевну. Кстати, кроме ракушки мастер поделок использует и мелкую гальку, бисер и все, что попадает под руки.

Иногда, чтобы не повторяться, мастерица обрабатывает не только шкатулки, но и вазы для цветов. Получается очень красиво. Облагороженные вазы выглядят изящно и старомодно, что придает поделкам особый статус. Знакомые говорят, что таким вещам место в краеведческом музее.

Фото: из личного фотоархива Зинаиды Каратеевой