Златоуст готовится к четвертому Бушуевскому фестивалю

Златоуст (Челябинская область) готовится к четвертому Бушуевскому фестивалю, который состоится 13-14 июля в честь художника-гравера, основоположника местной школы авторского холодного оружия, одного из основателей производства златоустовской гравюры на стали Ивана Николаевича Бушуева.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, в этом году Бушуевский фестиваль в очередной раз вошел в топ-5 лучших этнографических фестивалей России, по версии журнала «Тур Стат».

На нынешнем Бушуевском фестивале будет работать три главные площадки: «Оружейник», «Деревня кузнецов», «Город мастеров».

Площадку «Оружейник» представят мастера-оружейники Златоуста. Здесь можно будет познакомиться с широким ассортиментом изделий в стиле златоустовской гравюры на стали; уникальными произведениями искусства; изделиями, внесенными в Книгу рекордов России.

Площадку «Деревня кузнецов» традиционно представят члены Гильдии мастеров Урала. Они будут проводить различные мастер-классы, доступные каждому гостю фестиваля вне зависимости от возраста.

«Город мастеров» будет радовать гостей события уникальным творчеством ремесленников со всех уголков Российской Федерации.

С площадки фестиваля будут курсировать экскурсионные автобусы на Златоустовскую оружейную фабрику и в арт-музей Пряника.

Кульминацией события станет выступление ансамбля русской песни «Бабкины внуки».