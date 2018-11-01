Златоустовский «Омнибус» показал в Еманжелинске «Ушастые проделки»

Златоустовский драматический театр «Омнибус» в рамках проекта «Театрально - концертный зал» гастролировал в Еманжелинске. На сцене ДК имени А.С.Пушкина он показал два спектакля.

Как сообщила корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» руководитель литературной части театра Светлана Трофимова, гастроли прошли с большим успехом. Маленькие зрители из школ и детских садов искренне радовались приключениям героев из музыкальной сказки «Ушастые проделки» М. Гусева, которую разыграли заслуженный артист РФ Александр Антонов, артисты Игорь Вершинин, Вероника Небывалова, Дмитрий Степанов.

«С первой минуты дети были с нами, в сказке, активно в ней участвовали, азартно играли, - поделился впечатлениями молодой артист Дмитрий Степанов. – И это было здорово. Вообще, другая сцена, другие зрители – это совершенно новые впечатления, всегда необходимые и артистам, и театру. Мы рады, что все прошло хорошо».

Вместе с детьми радовались встрече с артистами, со сказкой и взрослые зрители: «Спасибо большое! Очень веселый и добрый

спектакль! Посмеялись от души! Всем деткам понравилось!»- это их отзывы после спектакля, который поставил главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский. Над сценографией сказки работала Лилия Файзулина, музыку написал заслуженный работник культуры РФ Александр Романов.

Вечерний спектакль - комедия В.Константинова и Б.Рацера «Стихийное бедствие»– тоже имел большой успех у зрителей Еманжелинска. Книга отзывов «Омнибуса» пополнилась новыми благодарностями:

«Спасибо большое за прекрасный спектакль! Два часа пролетели

как миг. Желаем творческих успехов и приезжайте к нам еще!»

«Большое спасибо за прекрасное настроение, за праздник души!» Эти слова в полной мере заслужили артисты Наталья Каллерт, Вероника Небывалова, заслуженный артист РФ Александр Антонов, Андрей Плакунов, а также режиссер-постановщик Борис Горбачевский, художник Виктор Хлыбов (г. Уфа) и художник по костюмам Лилия Файзулина.