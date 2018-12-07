Знаменитый кот Шрёдингера проверит, как хорошо в Челябинске знают шоколад, мультфильмы и пельмени

В Челябинске пройдет веселый экзамен. Антипод ЕГЭ придумала щедрая на нестандартные решения Публичная библиотека, которая 15 декабря надумала проверить горожан на знание шоколада, мультфильмов и сериалов.

«Обычный ЕГЭ придумывают взрослые, сдают школьники, и все это очень-очень серьезно, порой даже слишком», - подумали организаторы и решили внести нотку юмора в страшный экзамен, добавив к пугающему подростков ЕГЭ добавить приставку «анти» и полностью заменив «предметы». Никакой математики, русского и литературы! А только пицца, комиксы, русские рэп и другие приятные, совершенно не страшные вещи.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в библиотеке, тесты АнтиЕГЭ разработали старшеклассники под руководством редакторов научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» и портала oLogy.sh. Они же будут контролировать и сам процесс. Сдать АнтиЕГЭ сможет любой желающий - от первоклассника до профессора.

Среди тем - шоколадки (по мотивам фильма «Чарли и шоколадная фабрика»), пельмени (тема разработана специально для Челябинска),

котики, книга «Алиса в Стране чудес», серия мультфильмов «Шрек»,

книга «Три мушкетера», книга и мультфильм «Тайна третьей планеты».

Организаторы отмечают, что вопросы соответствуют уровню старших классов школы. С большинством заданий смогут справиться даже те, кто не смотрел эти фильмы или не читал книги.

А для участников помладше разработан отдельный набор тестов, которые будут по силам даже первоклассникам.

Всех желающих сдать АнтиЕГЭ ждут 15 декабря в 14 часов в челябинской Публичке (проспект Ленина, 60). Необходима предварительная регистрация.