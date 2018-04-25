Золото "Каменного пояса" на XXVII Trierenberg Super Circuit

Подведены итоги самого крупного в мире конкурса художественной фотографии XXVII Trierenberg Super Circuit в городе Линц, Австрия.

В очередной раз группа фотографов народной студии «Каменный пояс» во главе с её руководителем Александром Глебовым приняла участие в столь масштабном и престижном мероприятии, по итогам которого вручается более 300 наград и медалей. Фотографы из 79 стран с 5-ти континентов представили на суд жюри более 250 000 фотографий.

Коллекция работ южноуральских фотографов, состоящая из 76 фотоотпечатков 11 авторов принесла в юбилейный для фотоклуба «Каменный пояс» год (35 лет со дня образования) принесла очередную - пятую золотую медаль в номинации «Лучший фотоклуб с печатными работами».

В личном зачёте отметился Салават Сафиуллин, в номинации «Дети мира» фотография под названием «Перспектива», принесла обладателю звания AFIAP персональную золотую медаль.

Клубную коллекцию в этом ежегодном фотоконкурсе, представляли дебютанты: Наталья Шитякова, Сергей Алексеев и Виктор Сосунов. А также - «прочный костяк» из членов Челябинского регионального отделения Союза фотохудожников России в числе Александра Глебова, Салавата Сафиуллина, Сергея Москвина, Сергея Зырянова, Геннадия Родионова, Глеба Лунина, Павла Резанова и Дмитрия Кочергина.