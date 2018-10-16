144 медали завоевали южноуральские аграрии на «Золотой осени»

144 медали завоевали южноуральские аграрии в Москве на выставке «Золотая осень». Также наш регион награжден Гран-при за представленную экспозицию.

В Москве завершила свою работу 20-я по счёту российская агропромышленная выставка – московская «Золотая осень».

Челябинская область – единственная из Уральского федерального округа, представившая на нынешней выставке коллективный стенд. На нём семь предприятий – «мастодонты» аграрной сферы и дебютанты, которые открыли новые производства на территории Челябинской области и освоили новую продукцию. Ещё два предприятия экспонировали быков-производителей уральского типа крупного рогатого скота мясных пород – герефордов и симменталов. Это бренд региона в области мясного животноводства, который в очередной раз был «позолочен» на ВДНХ.

144 медали, из них 92 золотых, 33 – серебряных и 19 – бронзовых –результат работы больших и малых коллективов, которые выпускают современную продукцию, осваивают новые технологии, ведут научные исследования. Также Челябинская область награждена Гран-при выставки за представленную экспозицию. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Основная организационная и финансовая нагрузка легла на предприятия-экспоненты. Они показали проекты, которые сегодня ставят Челябинскую область в ряд сильнейших в российском агропроме. Компания «Чурилово» ведёт строительство двух новых тепличных комплексов в Челябинской и Курганской областях. После завершения строительства новых комплексов, считает генеральный директор компании Оксана Лицингер, «Чурилово» войдёт в число крупнейших региональных работодателей, в первую очередь, в сфере сельского хозяйства

«На сегодняшний день проект строительства тепличного комплекса в Усть-Катаве реализован на 70%. Мы планируем завершить строительные работы до конца 2018 года и запуск производства осуществить в начале 2019 года. Для нас сегодня две очень важные задачи – сделать площадку и подготовить коллектив. Мы достаточно далеко продвинулись при поддержке области и самого города Усть-Катав, занимаемся созданием рабочих групп и стажировкой их на базе действующего комбината в Челябинске. Делаем всё, чтобы комбинат в Усть-Катаве запустить вовремя. На предприятии будет создано 700 рабочих мест. Заработная плата будет средняя по отрасли. Считаем, что для городской среды Усть-Катава это важное производство», - отметила Оксана Лицингер.

Уже сегодня огурцы и томаты, выращенные в теплицах «Чурилово», реализуются во всех федеральных торговых сетях, а также в локальных региональных, что позволяет компании быть ближе к потребителю. Вторым этапом реализации инвестиционного проекта в Усть-Катаве станет строительство производственного логистического центра, строительство которого позволит расширить поставки овощей в Узбекистан и Казахстан.

Компания «Ситно» – ещё один крупнейший инвестор и работодатель на Южном Урале.

«Корзина продуктов питания, которую мы производим, уникальна не только для Челябинской области, но и для Российской Федерации. Более 600 наименований продукции мясопереработки, хлебопереработки, молочных изделий. Сегодня мы успешно занимаемся коневодством (ферма на 700 лошадей появилась в Сибае). Если раньше стояла задача работать до магазина, до прилавка, то теперь – до холодильника и тарелки. Мы уходим с доставкой продукции напрямую покупателю, предоставляя ему желаемое качество и сроки годности пищевых товаров, которые он стремится получить. Будем развивать глубокую переработку, но это не колбаса (этот сегмент уже достаточно проработан). На выставке мы представляем грудку по технологии «су-вид». Это диетический продукт, которые сохраняет все полезные свойства, так как готовится при температуре 60 градусов долгое время. Мы также перерабатываем молоко, закупаем его у фермеров. Есть проект по сырной продукции. И есть овощное хозяйство. Сажаем где-то 70 гектаров картошки в Нагайбакском районе. И у нашего покупателя будет на тарелке микс в виде овощей и куриной грудки, которые необходимо только разогреть перед употреблением», - рассказал генеральный директор компании Павел Журавский.

Компания «Союзпищепром» в этом году угощала гостей «Золотой осени» молоком, выпущенным на первом в России заводе напитков из растительного сырья. Для наглядности молоко добавляли в кофе. По словам представителя компании Анны Ульяновой, сегодня в линейке «Здоровое меню» рисовое, пшеничное, овсяное, соевое молоко, также пять видов йогуртов растительных и шесть видов вкусов растительных киселей. Ежегодно потребление растительных напитков растёт в России на 7-8%. Продукция челябинского завода поставляется в регионы Уральского и Центрального федеральных округов, налаживается дистрибьюция в Крым. Для осуществления регулярных поставок в Китай идёт разработка новой упаковки товара: в Китае пользуются популярностью товары, в упаковке которых больше используется красный цвет – это сигнал, что продукт действительно подходит для потребления.

В перспективе работы компании реализация ещё нескольких экспортоориентированных проектов по выпуску маффинов, замороженных хлебов и быстрых каш с оригинальной рецептурой.

«В настоящее время агропромышленный комплекс Челябинской области развивается уверено и стабильно. Мы уже давно перешагнули планку обеспечения жителей области основными продуктами питания. Сегодня мы производим избыточного продукта достаточно много, уже практически половину от того, что делаем в целом – и в области животноводства, и в растениеводстве, птицеводстве. Сегодня основной вопрос, который стоит в том числе и перед нашими аграриями – это развитие экспорта. Наша продукция показывает достаточно высокий потенциал, она обладает практически сертифицированным экологическим качеством, так как мы не используем химии. Она может сегодня конкурировать с нашим производителям по цене, потому что оборудование, например, на наших птицефабриках новое и себестоимость за счёт этого ниже, чем у конкурентов», - сказал заместитель губернатора Сергей Сушков.

Сегодня стоит вопрос о поставках этой продукции в Китай, Юго-Восточную Азию. С 2019 года впервые в регионе будет субсидироваться вывоз продукции за рубеж автомобильным транспортом.