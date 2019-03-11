2021 год в Челябинске будет Годом знаменитого земляка южноуральцев – Сергея Герасимова

В Челябинском областном Киноцентре идёт активная подготовка к празднованию юбилея всемирно известного земляка южноуральцев - кинорежиссёра, сценариста, киноактёра, драматурга, профессора ВГиК Сергея Герасимова, чьё имя носит Киноцентр.

«В 2021 году исполнится 115 лет со дня рождения Сергея Аполлинариевича Герасимова. Идея Киноцентра о проведении Года Герасимова и всех задуманных юбилейных акциях нашла понимание и поддержку в министерстве культуры области", - рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» о предстоящем событии и подготовке к нему редактор Киноцентра Юрий Сычёв.

Мастер кино известен и признан не одним поколением кинозрителей. Достаточно вспомнить такие его фильмы, как: «Семеро смелых», «Молодая гвардия», «Комсомольск», «Маскарад», «Учитель», «Тихий Дон», « Красное и чёрное», «Люди и звери», «Журналист», «В начале славных дел», «Юность Петра», « «Любить человека», «У озера», «Лев Толстой»… Более 50 кинолент в фильмографии режиссёра, большинство из которых стали классикой отечественного кино и вошли в его золотой фонд.

Когда в прошлом году южноуральцы выбирали имя для челябинского аэропорта, рассматривалось и имя Сергея Герасимова. Но, как уже известно, аэропорт стал носить имя Курчатова. И хотя заслуги Игоря Васильевича в создании атомной бомбы неоспоримы, неоспоримы и заслуги нашего земляка в развитии отечественного кинематографа. Хотя разговор о том, кто более достоин, бессмыслен, и сейчас надо думать, как достойно отметить предстоящий юбилей и отдать долг памяти выдающемуся кинорежиссёру, как приблизить его к молодому поколению нашего края.

Сегодня именем Сергея Герасимова названа лишь небольшая улица на окраине Челябинска. И областной Киноцентр. А на его малой родине в посёлке Кундравы Чебаркульского района в память о нём создан замечательный музей, о существовании которого, к сожалению, мало кто знает. Поэтому нет ничего удивительного в том, что далеко не все южноуральцы знают о своём прославленном земляке.

Вот что планируется или уже находится в работе Киноцентра по встрече юбилейного Года Сергея Герасимова. Челябинскими и московскими скульпторами и художниками подготовлены эскизы и макеты памятника кинорежиссёру - многофигурные композиции, где вместе с Мастером изображены его ученики - уже известные всем киноактёры. Установлен памятник будет в Челябинске, в «Сквере искусств». В рамках национального проекта поддержки кинотеатров, реализуемого Фондом Кино, в Кундравах планируется реконструкция кинотеатра. Кроме того, началась подготовка к съёмкам документального фильма о Сергее Аполлинариевиче. В работе над кинолентой примут участие его ученики».

В прошлом году фильм «Сергей Герасимов», снятый юными кинематографистами Челябинской студии «Доброе кино» (руководитель О.Б.Малахова), был отмечен дипломом первой степени Каннского детского кинофестиваля. А областному фестивалю школьного кино, который впервые состоится в этом году, тоже присвоено имя С.А.Герасимова. Также на протяжении всего 2021 года будет проведён ретроспективный показ фильмов Сергея Герасимова. Во время этих показов планируется встреча зрителей с занятыми в этих фильмах известными актёрами, среди которых будут и любимые ученики великого Мастера.