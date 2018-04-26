Танки ЧТЗ готовятся к параду Победы. 9 мая челябинцы увидят легендарные танки Т-34 и ИС-3

Исторические «экспонаты» Челябинского тракторного завода - танки Т-34 и ИС-3, а также артсамоход времен Великой Отечественной войны ИСУ-152 - возглавят колонну боевых колесных и гусеничных машин, которая пройдет в Челябинске по площади Революции 9 мая на торжественном построении в честь 73-й годовщины Победы. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Чтз-Уралтрак».

Это единственные в регионе образцы бронетанковой техники военного периода, которые сегодня на ходу. Поэтому ежегодно к майским праздникам они «вспоминают» свои ходовые навыки, участвуя в торжественном построении войск Челябинского гарнизона. К праздничному маршу готовятся заранее, чтобы подойти к нему во всеоружии, быть способными «без запинки» преодолеть намеченный для них маршрут.

«Боевые машины из заводского собрания исторической техники находятся в рабочем состоянии, и больших работ по ремонту в этом году не потребовалось. Тем не менее, мы выполнили полное техобслуживание двух танков и самоходки, где необходимо - устранили течи. Так, на ИСУ-152 потребовалось устранить течь топлива, на Т-34 отладили работу электрооборудования, там обнаружилась неисправность. На всех машинах долили масло, а в дальнейшем дозаправят их топливом», - рассказал ответственный за подготовку техники, начальник участка по сборке опытной ДСТ Александр Бондарь.

Вскоре танкам предстоит обкатка: они проедут по заводской территории, чтобы проверить боевые машины на ходу: все-таки возраст у них солидный - за 70 лет. Пройдут необходимую тренировку и экипажи. Им важно убедиться, что все три гусеничных раритета легко заводятся и послушны в управлении.

Определен состав экипажей, которым предстоит вести машины на показе техники 9 мая.

За рычагами «тридцатьчетверки» будет самый опытный водитель-испытатель ветеран ЧТЗ Николай Ефимов.

На башне - инженер-испытатель Александр Дмитриев. Легендарный челябинский «Зверобой» - самоходку ИСУ-152 поведут водители-испытатели Денис Бондарь и Дмитрий Мальцев.

Бессменный «мехвод» танка Победы - тяжелого ИС-3 - Иван Рындыч, в роли башнира - Александр Бондарь.

В каждой машине работает ТПУ - танковое переговорное устройство, и роль второго члена экипажа для безопасности движения по городским улицам очень важна.

Рассмотреть исторические машины Танкограда и увидеть их на ходу можно будет 7 мая на площади Революции, где в 19.00 начнется генеральная репетиция.

Завершающим этапом подготовки машин станет мойка, при необходимости - покраска.

При этом имена ее создателей - выдающихся конструкторов Танкограда - по-прежнему останутся на броне гусеничных реликвий.

Это руководивший разработкой самоходки Лев Троянов, автор концепции танка ИС-3 Михаил Балжи и главный конструктор по двигателям Иван Трашутин, чьи дизели типа В-2 ставились на все средние и тяжелые танки. Именными музейные машины предприятия стали к 70-летию Победы, и с тех пор гордо несут на своих башнях известные фамилии.

«Живая» сохраненная бронетехника на парадах производит впечатление куда большее, чем те же танки с заваренными люками, застывшие неподвижно на выставках и постаментах.

Стоит зарокотать дизелям, и каждый из этих легендарных образцов, словно сбрасывает годы, превращаясь в настоящую машину времени. Становится настоящим олицетворением истории Танкограда. Так будет и в этом году.