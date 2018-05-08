9 мая В Челябинске закроют движение транспорта. Автомобилистов просят планировать свои маршруты заранее.

В Челябинске в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, 9 мая будет закрыто движение транспорта по ряду основных магистралей города.

На время подготовки и проведения Парада Победы с 10:00 до 14:00 движение будет закрыто:

- проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту не закрывается;

- проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской;

- улица Сони Кривой от улицы Воровского до Свердловского проспекта;

- улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

- улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;

- улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда.

На время проведения праздничной программы на Театральной площади будет закрыто движение с 10:00 до 19:00:

- улица Тимирязева от улицы Свободы до улицы Воровского;

На время шествич Бессмертного полка с 13:00 до 15:00 движение закрыто:

- проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Пушкина, (в том числе на всех перекрестках);

- улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до Вечного огня;

На время проведения праздничного фейерверка с 20:00 до 23:30 движение закрыто:

- улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

- улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;

- улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской;

- Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;

- улица Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта.