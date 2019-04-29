9 мая южноуральцы встанут в ряды Бессмертного полка

В Челябинске 9 мая в шестой раз состоится акция «Бессмертный полк». С портретами своих предков, участвовавших в Великой отечественной войне горожане пройдут по центру города.

Девятого мая в 13-00 на площади возле ЮурГУ будет сформирована колонна Бессмертного полка, в которую может встать любой желающий, пришедший с портретом своего предка. Шествие начнется в 14-00. В Челябинске уже в шестой раз жители и гости города пройдут от Южно-Уральского госуниверситета по проспекту Ленина к Вечному огню.

Традиционно в голове колонны проедут красные «Победы», участники шествия пронесут огромную копию Знамени Победы и штандарт «Бессмертного полка Танкограда». Более 700 добровольцев – студентов ЮУрГУ, ЮУрГГПУ, представителей Поискового движения России, Волонтеров Победы, победителей регионального этапа конкурса «Мой Прадед» проекта «Правнуки Победителей» - будут сопровождать шествие и оказывать необходимую помощь его участникам.

«Для всех, кто встанет в ряды «Бессмертного полка», мы подготовили торжественную музыкальную программу, которая будет сопровождать шествие от момента сбора участников до его завершения. В нее включены лучшие песни и марши военной поры в исполнении легендарных певцов и музыкантов», - поделилась планами Елена Скорнякова, член Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России».

День Победы организаторы шествия приглашают челябинцев и гостей южноуральской столицы на Кировку, где будет установлена выставка, посвященная трудовому подвигу учащихся ремесленных училищ и комсомольско-молодежных бригад в годы войны, «Станок - оружие, участок - поле боя».