Администрация Челябинска игнорирует требование прокурора и не исполняет решение суда

Администрация Челябинска до сих пор не исполнила решение суда Советского района, вынесенного в марте этого года после вмешательства городской прокуратуры, и не сделала пешеходный тротуар на улице Ферганской (продолжение улицы Зальцмана) в поселке Чурилово. Его жители поселка ждут уже семь лет.

Дорога строилась при экс-мэре Сергее Давыдове. Градоначальник Евгений Тефтелев не смог решить проблему с дорогой, его преемник Владимир Елистратов не успел, может Наталья Котова, которая совсем недавно возглавила администрацию Челябинска, осилит?

В поселке Чурилово движение по дороге на улице Ферганской было открыто в 2013 году – временно, без пешеходного тротуара с одной стороны. Именно по этой причине дорога не сдана в эксплуатацию до сих пор. По левой стороне выросли многоэтажки. Там все благоустроено. Есть тротуар для пешеходов. А вот люди, которые живут в частном секторе, что на правой стороне, идут к своим домам прямо по проезжей части – тротуара с этой стороны нет.

При этом, согласно свода правил № 42.13330.2016 - «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации, в условиях реконструкции на улицах местного значения, необходимо устройство тротуаров и дорожек шириной в один метр. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на полметра.

«Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 метров, а при условии 38 СП 42,13330.2016 применения шумозащитных сооружений, обеспечивающих требования СП 51.13330 - не менее 25 метров. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 метров. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 метров от линии застройки полосу шириной 6 метров, пригодную для проезда пожарных машин», - говорится в федеральном своде градостроительных правил.

При этом, в соответствии с требованиями государственных стандартов, пешеходные дорожки необходимы для обеспечения безопасности пешеходов. Это предусмотрено ГОСТами (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги у улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»).

Все эти правила дорожниками при строительстве дороги были нарушены. В управлении дорожного хозяйства города объяснению этому нашли, но весьма своеобразное.

«Есть определенный регламент. Есть СНиПы. С нами обязаны согласовывать все работы при проектировании, но сейчас мне трудно сказать, было ли это сделано. Возможно, что ситуация пока не выясненная», - сообщила одна из сотрудниц управления дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Странное заявление, как оказалось, для прокуратуры ситуация более чем выясненная.

Агентство «Урал-пресс-информ» еще в феврале 2019 года обратилось в прокуратуру Челябинской области, которая провела проверку и установила, что автомобильная дорога на улице Зальцмана появилась в 2013 году. Согласно проектной документации предусматривалось строительство пешеходных тротуаров с двух сторон автодороги. Прокурор Челябинска обратился в Советский суд Челябинска с иском и потребовал, чтобы администрация города устранила нарушения закона.

Но никаких работ до сих так и не начато. Как объясняют в администрации, чтобы их начать, нужно согласовать с жителями частного сектора перенос их заборов, а также получить согласие от газовиков о переносе наружного газопровода.

«Решаются вопросы, что делать с подземными коммуникациями и частным сектором. Администрация города сейчас решает этот вопрос. Пешеходная дорожка там однозначно будет. Сотрудники управления дорожного хозяйства администрации города в рабочем порядке на место несколько раз выезжали. До конца сезона дорожных работ решение суда будет исполнено», - сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе администрации Челябинска.

На наш взгляд, при таком подходе судебное решение вряд ли будет исполнено. Город пришел со своими новостройками в соседи к частному сектору, дорогу можно было закладывать хоть какой ширины и уж точно соблюсти все нормативы. Не соблюли, не заложили. А теперь что ли собираются теснить частников, у которых земля размежевана? Судиться что ли будут с людьми за свою же безграмотность? А газопровод, что воздушкой вдоль заборов частников проложен, будут тоже переносить? Это же просто нереально, один проект переноса в копеечку выльется. Ну просто маниловщина какая-то, а по сути просто попытка потянуть время, чтобы потом оправдаться «несезоном»… По мнению опытных дорожников, которые приватно высказывались по этой ситуации, выход здесь один – сужение проезжей части или тротуаров с левой стороны. Конечно, это тоже затратно, но все же более реально, чем переносить заборы частников вкупе с переносом газопровода.

К тому же очень хотелось бы знать, кто тот подрядчик, что строил дорогу не в соответствии с проектом и кто из чиновников принял решение разрешить эксплуатировать недостроенную дорогу. Если бы подобные вещи наказывались, порядка в городе было бы больше. Но это больше должно беспокоить руководителей администрации города, прокуратура–то будет спрашивать с них самих, а отвечать, если что, им придется деньгами налогоплательщиков – из бюджета. Логичнее было бы спросить с подрядчика, ведь если тротуары были заложены в проекте, то и деньги на них закладывались.

Прокуратуре Челябинска чиновники пообещали, что приступят к исполнению решения суда с наступлением положительных температур и наступления сезона дорожных работ. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства. Однако сезон наступил, а работы так и не начаты.

«Этот вопрос прокуратура Челябинска держит на контроле. Если решение суда исполняться не будет, то, как я уже говорил ранее, мы будем выходить в суд с иском и запрашивать исполнительный лист, который передадим судебным приставам. Значит, решение суда будет исполняться принудительно», - сообщил старший помощник прокурора Челябинска Константин Калашников.

Кстати, а ведь это не первые и даже не десятые грабли, на которые наступают чиновники администрации Челябинска. Они продолжают застраивать микрорайон Чурилово. По улице 1-й Эльтонской – на противоположной стороне от частного сектора – поставили строительный забор и на пустыре с левой стороны дороги скоро тоже вырастут новые девятиэтажки. На дороге со стороны частного сектора тротуар тоже не заложен.

С момента вступления в силу решения суда по улице Зальцмана пошел уже четвертый месяц. Видимо, чтобы поставить точку в «чуриловской безнадеге» нужно снова привлекать прокуратуру или непосредственно главу региона. Возможно тогда, спустя семь лет, дорога будет введена в эксплуатацию, а жители смогут, выйдя из автобуса, спокойно идти к себе домой не по проезжей части, лавируя между машинами, а по тротуару для пешеходов.