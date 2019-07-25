Аэродром в аэропорту Челябинска будет сдан точно в срок
Общество
Сегодня, 14:58
Автор: 
Инна Шемаева

Генеральный подрядчик строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска ответил на претензии Счетной палаты РФ. Они могут быть связаны с рекордно короткими сроками проводимых работ.

Сегодня, 25 числа в Челябинск прилетел директор АО «Центродорстрой», генеральный подрядчик работ на аэродроме в аэропорту имени Курчатова Петр Ольховский. Он ответил на претензии Счетной палаты РФ, которая заявила, что сроки строительства новой взлетно-посадочной полосы не соблюдаются.

«Мы не видели еще акта Счетной палаты. Но я предполагаю, что беспокойство их аудиторов вызвали рекордно короткие сроки строительства. Никто в стране такими темпами не строил взлетно-посадочные полосы. Мы взялись это сделать за 14 месяцев, обычно на это уходит два года. Все работы идут по графику, есть лишь небольшие шероховатости. Объект, как и планировалось, будет сдан в мае следующего года», - сказал Петр Ольховский.

В пресс-службе аэропорта также добавили, что реконструкция аэропорта идет полным ходом, по графику. Новый терминал будет сдан в срок.

Напомним, Счетная палата Российской федерации проводила аудит эффективности расходования Федеральным агентством воздушного транспорта в 2016–2018 годах и истекшем периоде 2019 года бюджетных средств, направленных на строительство и реконструкцию челябинского аэропорта. Аудиторы отметили, что до настоящего времени не разработан проект на техническое перевооружение воздушного пункта пропуска в аэропорту и не соблюдаются сроки выполнения работ. Москвичи пришли к выводу, что существуют риски, что к сроку проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году синхронизированный ввод в эксплуатацию всех производственных элементов аэропорта Челябинска не будет обеспечен.

Кроме того, проверка выявила, что «Росавиацией» не установлены приаэродромные территории аэропорта. Это не позволяет обеспечить безопасность полетов и исключить негативное воздействие оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду.

Напомним, реконструкция аэродромного комплекса в Челябинске началась 28 ноября 2018 года. Она была приурочена к саммитам ШОС и БРИКС, которые должны были пройти в областном центре в 2020 году. В ходе реконструкции аэродрома на первом этапе планируется модернизация перрона, расширение существующего перрона, строительство 28 мест для стоянки воздушных судов среднего класса. В рамках второго этапа планируется строительство дополнительных мест-стоянок для самолетов, рулежных дорожек.

В результате модернизации аэродром получит третью категорию ИКАО - это слепая посадка. Эта система позволяет минимизировать риски и в плохие погодные условия принимать борт в автопилоте. Она сейчас есть только в «Пулково», в «Шереметьево» и «Домодедово».

Ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса и расширение сектора международных воздушных линий запланировано с декабря 2019 по июнь 2020 года.

Автор: 
Инна Шемаева
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