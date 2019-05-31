Аэропорту Челябинска официально присвоено имя физика-ядерщика Игоря Курчатова

Аэропорту Челябинска официально присвоено имя выдающегося советского физика, создателя отечественной атомной бомбы, трижды Героя Социалистического Труда Игоря Курчатова.

Соответствующий Указ о присвоении 44 аэропортам имен выдающихся россиян подписал президент России Владимир Путин. Список имен был определен по результатам конкурса «Великие имена России». Всенародное голосование проходило с 11 октября до 23 декабря 2018 года.

За присвоение аэропорту имени Иноря Курчатова проголосовало 56% южноуральцев. Два других номинанта — ракетчик Виктор Макеев и маршал Борис Шапошников - получили 26 % и 17 %. Всего в голосовании на Южном Урале приняли участие 82 тысячи 714 человек.

Аэропорт Шереметьево станет первой российской воздушной гаванью, которая проведет торжественные мероприятия в рамках проекта «Великие имена России». Народным голосованием ему присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина.

Накануне 220-летия великого русского поэта и писателя, 5 июня, в Шереметьево пройдут официальные мероприятия, посвященные присвоению аэропорту имени великого русского поэта.

Организаторами конкурса «Великие имена России» выступили Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.

По замыслу организаторов, второй этап проекта, который пройдет в 2019 году, предусматривает проведение общественного конкурса на разработку дизайн-макетов экспозиций на территории аэропортов, посвященных выбранным народным голосованием соотечественникам.

Справка

Игорь Васильевич Курчатов родился в январе 1903 года в городе Симе в семье Василия Алексеевича Курчатова, работающего помощником лесничего в Симской горно-заводской даче. Мать — Мария Васильевна Курчатова работала до замужества учительницей в Уфимском Златоустовском Никольском училище. Дед Курчатова по отцовской линии Алексей Константинович - сын крепостного родом из Подмосковья, казначей Симского железоделательного завода. Дед по матери, Остроумов Василий Антонович - приходской священник.

Три года назад появилась информация о том, что в Челябинске найдена метрическая запись о рождении академика Курчатова. Документ был обнаружен в фондах челябинского архива южноуральским краеведом и историком Николаем Антипиным. Оказалось, что в метрической книге Симского завода Уфимского уезда Уфимской губернии за 1903 год хранилась запись о рождении сына Игоря у «частного землемера Василия Алексеева Курчатова и его законной жены Марии Васильевой, оба православные».

Игорь Курчатов – величайший советский ученый и изобретатель, чье имя на рубеже 40-50-х годов ХХ века гремело по обе стороны океана, а достижения заставили по-новому взглянуть на возможности человека. Целеустремленный, волевой и неутомимый, будущий создатель первой советской атомной бомбы был высоко ценимой фигурой во властных структурах советского правительства. Трижды становился Героем Социалистического Труда, был депутатом Верховного Совета и политическим деятелем.