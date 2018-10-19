Новости Челябинска и
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Автор:
Любовь Юрина
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Афиша на 20-22 октября

Предлагаем читателям и подписчикам афишу на 20-22 октября.

20 октября, суббота.

В Усть-Катаве состоится образовательный форум «Пульс», где проведут лекции три челябинских эксперта. Участниками мероприятия станет молодежь от 14 до 25 лет, которая обучится волонтерским навыкам и презентует социальные проекты.

22 октября, понедельник.

В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием Главы города Челябинска Евгения Тефтелева (площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Челябинской области международной просветительской акции «Географический диктант» (ул. Васенко, 63).

ДЛЯ СПРАВКИ

20 октября - Международный день поваров.

20 октября - Международный день авиадиспетчера.

20 октября - День военного связиста в России.

20 октября - Всемирный день борьбы с остеопорозом.

20 октября в народном календаре Сергей Зимний.

20 октября 1842 года в Дрездене триумфальная премьера оперы Рихарда Вагнера "Риенци".

20 октября 1714 года Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга.

20 октября 1880 года Московский цирк на Цветном бульваре принял первых зрителей.

20 октября 1970 года вышел первый тираж "Спортлото" в Центральном Доме журналистов.

21 октября - День работников пищевой промышленности.

21 октября - День работников дорожного хозяйства в России.

21 октября в народном календаре Трифона и Пелагеи.

21 октября 1520 года Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым.

21 октября 1940 года в московской квартире Николая Островского, по улице Горького, 14, открылся музей писателя.

22 октября - Международный день заикающихся людей (International Stuttering Awareness Day).

22 октября - Международный день школьных библиотек.

22 октября - День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ.

22 октября в народном календаре Яков Дровопилец.

22 октября 1995 года Мстислав Ростропович дал концерт на строительстве московского храма Христа Спасителя.

22 октября 1938 года изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию.

Автор:
Любовь Юрина
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