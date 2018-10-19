Афиша на 20-22 октября
Предлагаем читателям и подписчикам афишу на 20-22 октября.
20 октября, суббота.
В Усть-Катаве состоится образовательный форум «Пульс», где проведут лекции три челябинских эксперта. Участниками мероприятия станет молодежь от 14 до 25 лет, которая обучится волонтерским навыкам и презентует социальные проекты.
22 октября, понедельник.
В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием Главы города Челябинска Евгения Тефтелева (площадь Революции, 2, 5 этаж).
В 13 часов состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Челябинской области международной просветительской акции «Географический диктант» (ул. Васенко, 63).
ДЛЯ СПРАВКИ
20 октября - Международный день поваров.
20 октября - Международный день авиадиспетчера.
20 октября - День военного связиста в России.
20 октября - Всемирный день борьбы с остеопорозом.
20 октября в народном календаре Сергей Зимний.
20 октября 1842 года в Дрездене триумфальная премьера оперы Рихарда Вагнера "Риенци".
20 октября 1714 года Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга.
20 октября 1880 года Московский цирк на Цветном бульваре принял первых зрителей.
20 октября 1970 года вышел первый тираж "Спортлото" в Центральном Доме журналистов.
21 октября - День работников пищевой промышленности.
21 октября - День работников дорожного хозяйства в России.
21 октября в народном календаре Трифона и Пелагеи.
21 октября 1520 года Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым.
21 октября 1940 года в московской квартире Николая Островского, по улице Горького, 14, открылся музей писателя.
22 октября - Международный день заикающихся людей (International Stuttering Awareness Day).
22 октября - Международный день школьных библиотек.
22 октября - День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ.
22 октября в народном календаре Яков Дровопилец.
22 октября 1995 года Мстислав Ростропович дал концерт на строительстве московского храма Христа Спасителя.
22 октября 1938 года изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию.