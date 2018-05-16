13:51
Агентство «Урал-пресс-информ» определило, кто познакомится с новыми «Мстителями»
Агентство «Урал-пресс-информ» определило победителя, а точнее победительницу розыгрыша билетов на блокбастер «Мстители. Война бесконечности». Ею оказалась наша подписчица Надежда Василевич.
Надежда была приятно удивлена, потому что первый раз в жизни приняла участие в розыгрыше и сразу выиграла.
Поздравляем нашу победительницу и приглашаем читателей вступать в нашу группу ВКонтакте «Урал-пресс-информ». Уверены, вам обязательно повезет в следующем розыгрыше!