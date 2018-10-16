Агентство «Урал-пресс-информ» поздравляет победителей своих розыгрышей

Агентство "Урал-пресс-информ" вчера, 15 октября, разыграло билеты на домашнюю серию матчей ХК "Трактор" и на концерт группы "Градусы". Девять человек уже забрали свои билеты.

Чтобы в следующий раз и ваше имя прозвучало в числе победителей, нужно следить на новостями группы "Урал-пресс-информ" ВКонтакте. Условия розыгрышей всегда просты: вступить в группу и сделать репост записи о конкурсе себе на страницу. После этого ждать результаты.