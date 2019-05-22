Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты на спецпоказ «Тайной жизни домашних животных 2»

Специальный показ красочного мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» в формате RealD 3D пройдет 24 мая, в 19:30, в челябинском кинотеатре СИНЕМА ПАРК, в ТЦ «Горки Город». Билеты можно выиграть в группе агентства «Урал-пресс-информ».

Агентство «Урал-пресс-информ» в своей группе Вконтакте разыгрывает два пригласительных на двух человек. Для участия в конкурсе нужно сделать репост записи себе на страницу и стать участником группы.

В фильме «Тайная жизнь домашних животных 2» использованы самые совершенные компьютерные технологии. Именно поэтому для проведения специальных показов были выбраны залы, оснащенные инновационной проекционной 3D системой – RealD 3D. Она сможет передать сложную графику в лучшем качестве.