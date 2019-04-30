Аграрии в Челябинской области ремонтируют оборудование с помощью 3D принтера

Как потратить на порядок меньше средств на ремонт дорогостоящей техники и оборудования, придумали в одном из сельскохозяйственных предприятий Челябинской области. Чтобы не покупать целиком узлы или устройства, в которых вышли из строя оригинальные детали, в СПК «Коелгинское имени Ивана Никандровича Шундеева» приобрели 3D-принтер.

Нововведение аграрии продемонстрировали участникам регионального семинара по развитию молочного животноводства. 3D-принтер стал настоящим спасением для хозяйства.

«Во время сушки зерна на зернотоке вышел из строя сервопривод. Он стоит 34 тыс. рублей, мы его, конечно, купили, потому что нужен был срочно, а потом пришла идея, что эти шестерни можно напечатать и решили приобрести 3D принтер. Освоили программу «Компас», другие графические программы. Изготовили чертежи шестерен, напечатали их, опробовали – все работает. Запчасти для оборудования — из Германии, их просто нет, потому что продается только все устройство целиком. Стали печатать все необходимые детали. Например, данная деталь обходится нам сейчас в 80 рублей, а покупали мы ее раньше за 20 тыс. рублей. Дальше сделали на трактор К-744 на гидроцилиндр типа сальника, уже месяц работает. Также в продаже его нет, продается весь узел в сборе и стоит дорого», - рассказал главный энергетик хозяйства Александр Манойленко.

Вводят аграрии и другие новшества. Так, к устаревшему оборудованию устанавливают микроконтроллерные блоки, совершенствуют оборудование до современного состояния. Есть идеи на будущее сделать некое подобие «Умной фермы» - это комплекс датчиков. Микроконтроллерный блок будет собирать данные датчиков и по программе, заложенной в него, включать оборудование. Например, поднялась температура – включились вентиляторы для проветривания помещений. Если в этом помещении будет находиться человек, то датчик это «увидит» и включит вентиляцию только на 30%, человек ушел – включится на 100%. Или, например, сбор данных для статистики можно будет сводить на один компьютер. Сейчас надо продумать концепцию этой идеи, чтобы потом технически воплотить ее.

Сегодня от животноводов поступила заявка – изготовить аппарат для размораживания молозива для телят. Купить такой аппарат дорого, и мы сделаем нашу конструкцию – именно как удобно нам.

Руководитель предприятия Анатолий Шундеев отметил, что производство молока в хозяйстве приносит реальный доход, в том числе за счёт увеличивающейся господдержки и модернизации производства. Хотя на первом месте сегодня по прибыльности и рентабельности – выращивание масличных культур. В этом году в хозяйстве планируют посеять 1200 гектаров расторопши — это 10 процентов российского рынка.