Агрохолдинг «Равис» присоединился к проекту «День без турникета», в рамках которого на предприятиях Челябинской области проходят экскурсии, формируются модели сотрудничества между работодателями и образовательной системой региона.

Как отмечает пресс-центр компании, «Равис» принимает у себя школьные экскурсии многие годы.

«Нам нужны квалифицированные специалисты технических специальностей, - подчеркивает генеральный директор агрохолдинга Андрей Косилов. - И, если к нам в компанию придут ребята, со школьной скамьи не понаслышке знакомые с высокотехнологическим оборудованием, это станет лучшей наградой за вложенные инвестиции».

По словам заместителя генерального директора по персоналу Юрия Степкина, в апреле «Равис» планирует провести четыре экскурсии, участие в которых примут 120 человек.

Фото предоставлено компанией «Равис»