Агрохолдинг «Равис» снова позаботился о жилье для своих работников

Агрохолдинг «Равис» (Челябинская область) в очередной доказал, что является предприятием высокой социальной ответственности: восемь сотрудников процветающего птицеводческого предприятия улучшили свои жилищные условия с помощью государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Сертификаты на покупку недвижимости получили молодые специалисты «Рависа» и многодетные семьи (обязательное условие участия в программе - на предприятии должен работать хотя бы один из родителей).

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе агрохолдинга «Равис», «сельская» программа действует уже шесть лет. За это время покинуть отчий дом или съемные квартиры, чтобы заселиться на собственные квадратные метры, посчастливилось 28-ми работникам птицефабрики.

Получивший сертификат сотрудник «Рависа» обязан отработать на предприятии пять лет. Это совсем не сложная задача – стабильная, достойно оплачиваемая работа является привлекательной для молодых специалистов. Они остаются жить и трудиться в сельских территориях и по истечении этого времени.

Кроме программы «Устойчивое развитие сельских территорий», совместно с банком-партнером «Равис» реализует и жилищную программу по приобретению недвижимости. По договоренности с агрохолдингом, банк снизил первоначальный взнос по кредиту с двадцати до десяти процентов. Пошли навстречу «Равису» и застройщики, уменьшив для работников предприятия стоимость «квадрата». На сегодняшний день в рамках данной программы закуплено 16 квартир, жильем обеспечены 34 человека.

Поддерживая своих работников, агрохолдинг также предоставляет им займы на улучшение жилищных условий.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в конце прошлого года Минсельхоз РФ признал «Равис» предприятием высокой социальной ответственности. Почетную награду птицефабрике вручили за достижение серьезных результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий.

Поддержка ветеранов, оздоровление работников и улучшение условий их жизни, помощь молодым семьям, социальные гарантии, реализация жилищной программы – «Равис» действительно проявляет заботу о своем коллективе, не забывая и людях, что живут вокруг.

Так, предприятие оказывает спонсорскую помощь различным учреждениям социально-культурной сферы и благотворительным организациям, улучшая их материально-техническую базу, выделяя автотранспорт; проводит культурно-массовые мероприятия для подшефных организаций, курирует спорт и делает еще много добрых и полезных дел.

Фото предоставлено компанией «Равис»