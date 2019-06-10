Активисты челябинского «АнтиСмога» стали санитарами Изумрудного карьера

Впервые в ходе акции «Чистые игры» активисты общественной экологической организации «АнтиСмог» при поддержке министерства экологии Челябинской области, региональной Общественной палаты, Ассоциации волонтеров Южного Урала, Ассоциации авторадиоклубов России, гипермаркета «Лента», АО «Втор-Ком», интернет-СМИ «Пчела», «Supclub_74» и «Челябинские чистомены» провели в Челябинске генеральный субботник по одновременной очистке от мусора территории Городского бора и акватории Изумрудного карьера.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» региональный координатор проекта «Чистые игры» по Челябинской области Олеся Ефимова, уборкой водной поверхности карьера занимались сразу две команды южноуральских сапбордистов. Сапборд - это плоская плавучая конструкция вытянутой формы для гребли стоя, на которой размещается один или несколько человек. Управляется сапборд одиночным веслом, имеющим одну лопасть. Всего в акции приняли участие 54 человека в составе 15 команд. Они собрали 187 мешков мусора, в том числе 50 с воды весом более 1,2 тонны. Активисты-экологи вынесли из бора и карьера 59 мешков смешанного мусора, 72 мешка пластиковых отходов, 13 мешков металла, 43 – стекла, а также семь резиновых автомобильных покрышек разного размера.

Помимо сапбордистов, в субботнике принимали участие команды Законодательного собрания Челябинской области, сети гипермаркетов «ЛЕНТА», «Челябинских чистоменов», «Российских Железных Дорог» и другие. Весь собранный мусор в этот же день был вывезен с территории Городского бора компанией «Втор-Ком». Собранные отходы, рассортированные по фракциям в дальнейшем будут отправлены на переработку.