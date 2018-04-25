Активисты хотят переименовать в Челябинске площадь

В Челябинске активисты хотят переименовать площадь Ярославского. Письмо с предложением назвать ее площадью Международного сотрудничества отправлено в администрацию города.

Соответствующая информация появилась в социальной сети в группе «Гражданский патруль».

Исторически центральной площадью Челябинска считается площадь Емельяна Ярославского. В прошлом году здесь высадили несколько взрослых деревьев и частично убрали парковку перед театром оперы и балета.

«Площадь носит имя Емельяна Ярославского - человека, виновного в массовом уничтожении памятников истории и культуры по всей стране. Именно с его подачи был снесен Христорождественский собор на Соборной площади в Челябинске, а сама площадь, как вы уже догадались, переименована в его честь. А ведь чтобы навсегда стереть его имя с карты города, достаточно заменить всего одну адресную табличку на здании», - пишет автор поста Семен Воронин.

Площадь Ярославского (Соборная) — одна из древнейших площадей Челябинска, название получила от Христорождественского собора, первого каменного собора города, который был заложен в 1748 году.

В 1932 году собор был взорван, площадь получила свое современное название — площадь Ярославского. Названа так в честь советского партийного деятеля, антирелигиозного пропагандиста Емельяна Ярославского.

Во время археологических раскопок на площади в 2010 году была обнаружена часть деревянной стены Челябинской крепости и первое городское кладбище.

Неофициальное название площади Ярославского — Площадь искусств.

Переименовывать или нет? Мнения челябинцев разделились.

«Я против переименования. Ярославский боролся с религиозными мракобесием, насаждение которого сейчас актуально как никогда. А то чего мелочится, давайте еще храм может вместо театра отстроим заново?», - написал Павел Кочнев.

«Переименования отложить», - считает Тимур Гизатуллин.

«Предлагаю назвать площадью музыки», - уверена Strelzovanina Стрельцова.

Предложение о переименовании площади Емельяна Ярославского в площадь Международного сотрудничества отправлено в администрацию города.