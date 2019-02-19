Актив «Уралкуз» на форуме рабочей молодежи

Активисты завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») рассказали о молодежной политике предприятия на форуме рабочей молодежи, сообщает пресс-службка компании.

Форум прошел в центре загородного отдыха им. Ф. Горелова. Участниками стали 80 молодых активистов из 20 промышленных предприятий Челябинска, Сатки, Миасса и Чебаркуля. «Уральскую кузницу» на форум рабочей молодежи представляли Дмитрий Красин, Алексей Гулидов, Лилия Мавлютова и Людмила Митяева.

Программа форума была рассчитана на 2 дня, в нее вошли: совместная экскурсия на остров Веры, интеллектуальный турнир «Ворошиловский стрелок», командоообразующие игры, караоке-конкурс, круглый стол содействовали развитию командного духа и личностного потенциала участников.

«На «Уралкузе» действует совет молодежи и профком. Они организуют творческие конкурсы и спортивные мероприятия, объединяющие коллектив. Поэтому нам было, о чем рассказать на форуме», – комментирует директор по персоналу ПАО «Уралкуз» Дмитрий Синеглазов.