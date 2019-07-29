Александр Журавлев: Медицинская помощь должна стать действительно доступной
Общество
Сегодня, 20:56
Автор: 
Любовь Юрина

Медицинская помощь для жителей Челябинской области станет более доступной, а качество оказываемых услуг повысится. Этому должна способствовать реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут открыты после масштабной реконструкции лечебные заведения в Челябинске и Златоусте», - отметил председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области Александр Журавлев. Будут реконструированы операционный блок в хирургическом корпусе № 3 Челябинской областной больницы, лечебный корпус противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе областного центра, больничный корпус на 650 мест в Златоусте, здание областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 и другие.

Будет продолжено оснащение больниц современным оборудованием и обучение работы на нем медицинских кадров. «В 2019 году начнут оказывать медицинскую помощь сельскому населению 24 новых фельдшерско-акушерских пункта в Сосновском, Аргаяшском, Варненском, Красноармейском, Брединском и ряде других районов», - отметил Журавлев.

В 2019 году Челябинская область вошла в федеральный приоритетный проект «Развитие развитию санитарной авиации». Было приобретено два современных вертолета «Ансат». По оснащению они не уступают автомобилям скорой помощи класса С и оборудованы реанимационным модулем, что позволяет транспортировать в самых тяжелых состояниях и одновременно оказывать помощь больным и пострадавшим.

Первые вылеты вертолеты санавиации осуществили в мае. На сегодня вертолеты уже перевезли десятки пациентов. «Медицинская помощь должна стать действительно доступной, а качество оказываемых медицинских услуг высоким», - подчеркнул Журавлев.

Актуальные вопросы в сфере здравоохранения призван решать и нацпроект «Демография». Основные цели этого проекта – рост рождаемости и увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан. «Еще раз изучим областное законодательство на предмет расширения мер поддержки различных категорий граждан, в том числе молодых семей с детьми», - отметил Александр Журавлев.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
03.07.19 12:07
Депутаты взяли на личный контроль ремонт сельских дорог
Экономика
27.06.19 18:08
Депутаты Заксобрания Челябинской области раскритиковали работу минэкономразвития
Экономика
27.06.19 16:20
Новый аудитор будет следить за расходованием бюджетных средств на саммиты, нацпроекты, дороги и стройки
Экономика
27.06.19 14:03
С 1 июля будет проиндексирован размер выплат для ветеранов труда Челябинской области
Сегодня, 14:18
Лучший пахарь Челябинской области живет в Октябрьском районе
Сегодня, 13:09
В Челябинске прошел фестиваль гуманного отношения к животным
Сегодня, 12:50
Наталья Котова: Необходимо провести инвентаризацию всех памятников, посвященных Великой Отечественной войне
Сегодня, 11:45
Челябинские дороги для большегрузов будут закрыты только на две недели
Сегодня, 08:48
Строящейся кафедральный собор Челябинска обрел свой голос
Вчера, 20:28
Челябинские курсанты-авиаторы получили лейтенантские погоны
Вчера, 10:17
Виктор Мамин: Необходимо повысить качество сотовой связи
26.07.19 16:32
Анонсы событий и мероприятий на 27, 28, 29 июля
26.07.19 16:25
Магнитогорский центр занятости населения и «ММК» провели встречу по обучению работников предпенсионного возраста
26.07.19 16:06
В Челябинске должен появиться государственный приют для бездомных животных
Общество
Сегодня, 18:43
Детская больница, школа, бассейн, ЧМК
Алексей Текслер проверил, как и чем живет Металлургический район Челябинска
Политика
Сегодня, 17:16
Владимир Мякуш: Необходимо повысить информированность людей о нацпроектах и привлечь их к активному участию в их реализации
Новости
Сегодня, 18:12
Происшествия
«Почтовые» грабители из Усть-Катава предстанут перед судом
Сегодня, 17:45
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 30 июля
Сегодня, 17:28
Общество
В Челябинске завершился первый этап масштабного кадрового проекта
Сегодня, 17:26
Среда обитания
В Магнитогорске фигурно обрезают деревья и кустарники
Сегодня, 17:00
Происшествия
Полицейские Челябинска пожинают плоды операции «Мак»
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
Сегодня, 17:45
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 30 июля
Сегодня, 17:28
Общество
В Челябинске завершился первый этап масштабного кадрового проекта
Сегодня, 16:02
Общество
Владимир Мякуш предложил вернуться к обсуждению инициативы о введении почетного звания «Город трудовой славы»
Сегодня, 14:18
Общество
Лучший пахарь Челябинской области живет в Октябрьском районе
Сегодня, 13:09
Общество
В Челябинске прошел фестиваль гуманного отношения к животным
Теги
Законодательное Собрание Челябинской области
Александр Журавлев
нацпроекты
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика