Александр Журавлев: Медицинская помощь должна стать действительно доступной

Медицинская помощь для жителей Челябинской области станет более доступной, а качество оказываемых услуг повысится. Этому должна способствовать реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут открыты после масштабной реконструкции лечебные заведения в Челябинске и Златоусте», - отметил председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области Александр Журавлев. Будут реконструированы операционный блок в хирургическом корпусе № 3 Челябинской областной больницы, лечебный корпус противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе областного центра, больничный корпус на 650 мест в Златоусте, здание областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 и другие.

Будет продолжено оснащение больниц современным оборудованием и обучение работы на нем медицинских кадров. «В 2019 году начнут оказывать медицинскую помощь сельскому населению 24 новых фельдшерско-акушерских пункта в Сосновском, Аргаяшском, Варненском, Красноармейском, Брединском и ряде других районов», - отметил Журавлев.

В 2019 году Челябинская область вошла в федеральный приоритетный проект «Развитие развитию санитарной авиации». Было приобретено два современных вертолета «Ансат». По оснащению они не уступают автомобилям скорой помощи класса С и оборудованы реанимационным модулем, что позволяет транспортировать в самых тяжелых состояниях и одновременно оказывать помощь больным и пострадавшим.

Первые вылеты вертолеты санавиации осуществили в мае. На сегодня вертолеты уже перевезли десятки пациентов. «Медицинская помощь должна стать действительно доступной, а качество оказываемых медицинских услуг высоким», - подчеркнул Журавлев.

Актуальные вопросы в сфере здравоохранения призван решать и нацпроект «Демография». Основные цели этого проекта – рост рождаемости и увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан. «Еще раз изучим областное законодательство на предмет расширения мер поддержки различных категорий граждан, в том числе молодых семей с детьми», - отметил Александр Журавлев.