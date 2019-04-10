Алексей Текслер: Челябинск достоин хорошего общественного транспорта

Судьба пассажирского транспорта Челябинска будет решаться за закрытыми дверями.

Алексей Текслер сегодня, 10 апреля, посетил трамвайное депо №1. Вместе с ним приехал приехали исполняющий обязанности министра экономического развития Сергей Смольников, исполняющие обязанности вице-губернаторов Серей Шаль и Руслан Гаттаров, начальник городского управления транспорта Максим Кичеев.

Врио губернатора осмотрел помещения, в которых моют и ремонтируют вагоны. Руководитель «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко рассказал главе региона, что весь подвижной состав каждый день моют снаружи и изнутри. После это чиновники побывали в музее трудовой славы предприятия, после чего началось закрытое совещание по решению проблем общественно транспорта в Челябинске.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», внимание Текслера на «разруху» общественного транспорта обратили жители города.

Челябинцы возмущены тем, что практически все маршрутные такси выходят на линию грязными как внутри, так и снаружи. Много вопросов вызывает их техническое состояние, не говоря уж о квалификации и поведении водителей. Много серьезных проблем и у городского электротранспорта. Сотрудники ЧелябГЭТ по этому поводу написали открытое письмо главе региона.

Уже в ближайшее время администрации Челябинска предстоит решать очень непростую проблему по имуществу признанного банкротом МУП «ЧелябГЭТ», которое еще два года назад принадлежало мэрии. На сегодня имущество МУПа находится в залоговой массе и его арендует одноименное ООО, которое и занимается перевозкой челябинцев электротранспортом.

Напомним, когда в Челябинске уничтожался общественный транспорт, замом главы города по правовым и имущественным вопросам работал нынешний мэр Владимир Елистратов. Сейчас он заверяет, что у челябинцев поводов для беспокойства нет.