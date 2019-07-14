Алексей Текслер дал старт автопробегу на «Уралах» по Челябинской области

Автопробег грузовиков, посвященный 85-летию Челябинской области и 75-летию выпуска первого автомобиля на автозаводе «Урал», стартовал накануне, 13 июля, в Миассе (Челябинская область). Старт мероприятию дал глава Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, Алексей Текслер выступил с инициативой организации автопробега по историческим местам Южного Урала, посвященного двум юбилейным датам, месяц назад, побывав на автозаводе. По словам главы региона, во время автопробега можно посмотреть не только на красивые места региона, но и подтвердить возможности автомобилей, которые выпускает автомобильный завод в Миассе. «Мне кажется, это интересная инициатива, которая объединяет нашу историю и настоящее», – подчеркнул Алексей Текслер.

Возглавил колонну исторический автомобиль «Урал-355М». Три грузовых автомобиля проедут более тысячи километров. Автопробег пройдет по семи городам Челябинской области. «Златоуст, Катав-Ивановск, Аша, Сим, Кыштым, Касли - это города, где будет проходить автопробег, - рассказал журналистам Алексей Текслер. - Плюс все наши замечательные места. Участники пробега побывают на Таганае, Зюраткуле, побывают у Игнатьевской пещеры. Мне кажется, это очень символично. В основном это будет бездорожье, что позволит показать готовность и возможность новой современной техники».

Во всех городах, где побывают участвующие в автопробеге машины, пройдут выставочные мероприятия. Жители смогут познакомиться с новыми автомобилями миасского автозавода «Урал», узнать возможности техники.

Акция завершится 20 июля.

Алексей Текслер провел тест-драйв полноприводного автомобиля повышенной проходимости семейства «Урал Next», выпускаемого на автозаводе.

После глава региона рассказал журналистам, что в школьные годы в Челябинске он проходил обучение в учебно-производственном комбинате, занимался автоделом. Тогда он впервые сел за руль грузовика. «Я ездил на ГАЗ-51, на ЗИЛе, на Урале. Старым грузовым автомобилем управлять было сложнее. Надо было делать перегазовку, двойной выжим. Сейчас гораздо проще. Очень современная кабина. Управление, по сути, как в легковом автомобиле с механической коробкой передач. Сегодня никаких трудностей я не испытывал. Вождение очень понравилось», - поделился впечатлениями Алексей Текслер.

Главе региона рассказали, что в 90-х годах прошлого столетия команда автозавода «Урал» принимала участие в международном ралли «Дакар». У Алексея Текслера спросили, сможет ли, по его мнению, команда «Урала» поучаствовать в гонках. Он ответил, что на прошедших встречах с руководством предприятия пока этот вопрос не поднимался. «Наша главная задача - максимально загрузить конвейер завода, расширить линейку. Вы знаете, что завод работает не только на гражданскую, но и на военные отрасли. Если мы будет готовы выходить на конкурентную спортивную историю, почему нет. Я этого не исключаю», - подчеркнул Алексей Текслер.

На автозаводе рассказали, первый уральский автомобиль «ЗиС-5В», ласково прозванный в народе «Захаром», сошел с конвейера 8 июля 1944 года. Через 12 дней - 20 июля 1944 года - первая партия автомобилей нового автозавода была отправлена на фронт. «Отец с фронта прислал письмо: “Вот получили машину, которую ты собираешь. Машина хорошая, безотказная, простая в управлении. Ребята ее хвалят”», - рассказывал Иван Никитин, ветеран завода, тыловик, очевидец схода с конвейера первого уральского автомобиля.

За 75 лет, прошедших с момента выпуска «первенца», автозаводом «Урал» выпущено свыше 1 миллиона 400 тысяч грузовиков марки «Урал». «Семейство «Уралов» сегодня живет, успешно развивается и завоевывает все новые и новые рынки», - подчеркивал управляющий директор автозавода «Урал» Виктор Кадылкин.

Фото пресс-службы губернатора