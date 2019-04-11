Алексей Текслер главам: Отговорки и ссылки на нехватку денег больше не сработают

Сегодня, 11 апреля, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер проводит оперативное совещание с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти.

Перед началом совещания Алексей Текслер сделал ряд заявлений. В частности, глава региона четко и ясно дал понять главам, что отговорки о том, что на решение проблем на местах тормозятся из-за нехватки денег, не сработают.

«Все можно сделать, имея даже скромный бюджет. Все зависит от вашего отношения», - отметил Алексей Текслер.

Также врио губернатора дал отдельное получение министерству здравоохранения Челябинской области обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в области медицины.

«Очень много жалоб от населения поступает на качество оказания медицинской помощи. Прошу обратить на это особое внимание», - сказал Алексей Текслер.

Заострил внимание Алексей Текслер и на ремонте дорог.

«Народ говорит, что асфальт сходит вместе со снегом. Это вопрос к вам о том, как происходит приемка работ. В этом году будут дополнительные деньги на ремонт дорог выделены, прошу обратить на эту проблему отдельное внимание», - сказал врио губернатора.

Сейчас главы муниципалитетов отчитываются перед депутатами. Тем, кто уже выдержал экзамен, Алексей Текслер посоветовал не расслабляться и держать себя в тонусе.

«Тем, кому еще предстоит отчитываться, то тоже советую быть в тонусе. Возможно, что к кому-то из вас я приеду и лично послушаю ваш отчет», - добавил Алексей Текслер.

На повестке дня сегодня три вопроса. В начале совещания Сергей Лавров, исполняющий обязанности начальника главного управления лесами Челябинской области, информирует о подготовке к пожароопасному сезону в лесах Челябинской области.

О состоянии безопасности дорожного движения на территории Челябинской области доложит исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Олег Климов.

Потом с докладом об исполнении муниципальными образованиями в 2018 году планов приватизации муниципального имущества выступит исполняющий обязанности Министра имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков.