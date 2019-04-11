Алексей Текслер: Мне не предоставили комплексный план развития транспорта в Челябинске

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер после состоявшегося вчера, десятого апреля, закрытого совещания по проблемам общественного транспорта заявил, что ему не было предоставлено плана развития транспортной сети в столице Южного Урала.

"Есть дорожные карты, минэкономразвития что-то предлагает, город не соглашается - у них идет своя история. Но комплексного плана нет. Какое количество техники, какой техники, какая маршрутная сеть должна быть в Челябинске - ничего этого я не услышал. Я дал две недели на то, чтобы эти вопросы были проработаны. Через две недели комплексный план должен быть мне предоставлен", - отметил Алексей Текслер.

Общаясь с журналистами, врио губернатора сказал о крайне низком уровне общественного транспорта в городе-миллионнике с достаточно мобильной агломерацией

"Больше двух часов совещался с коллегами, фактически провел перекрестный допрос всех ответственных лиц: почему так случилось и какие есть предложения по данному поводу. На самом деле готового решения в настоящий момент нет. Понятно, что есть автобусные маршруты, что 90 процентов рынка занято маршрутными такси со всеми вытекающими проблемами. Это и нелегальный извоз, и старая техника, и вопросы безопасности. Что касается городских автобусов, их крайне мало, и они тоже достаточно старые, причем не закрывают весь объем маршрутов. То есть муниципальной техники, я имею в виду автобусы, для закрытия уже имеющихся маршрутов нужно в два раза больше - для того чтобы соблюдать график. Этого нет", - подчеркнул Алексей Текслер.

Что касается трамваев и троллейбусов: глава региона сообщил, что сегодня это 330 единиц техники, загрузка которой опять же незначительная - по причине высокой конкуренции с маршрутками.

"Соответственно, "Челябинский городский электрический транспорт" - это тоже убыточное предприятие. Кстати, долгов накопилось изрядно - 1 миллиард 800 миллионов рублей. И часть вопросов, которые мы обсуждали, - заключалась в следующем: чтобы что-то развивать, надо сначала погасить долги. Иначе все имущество предприятия, троллейбусы и трамваи, просто могут быть проданы с молотка. Сейчас предприятие находится, по сути, в состоянии банкротства, идет соответствующая процедура. И скоро будут соответствующие торги. И муниципалитет вообще может это имущество потерять. Ситуация еще более плачевная, чем просто удручающий внешний вид транспорта, который мы видим на дорогах Челябинска", - заметил Алексей Текслер.

Он рассказал, что первое, о чем договорились участники совещания (в их числе были исполняющий обязанности министра экономического развития Сергей Смольников, исполняющие обязанности вице-губернаторов Сергей Шаль и Руслан Гаттаров, глава Челябинска Владимир Елистратов, начальник городского управления транспорта Максим Кичеев) - Челябинску необходимо обновить автобусы. Что касается ЧелябГЭТа (его руководитель Александр Павлюченко вчера провел для Алексея Текслера экскурсию по помещениям предприятия) - в первую очередь нужно решить уже имеющиеся проблемы.

"По автобусам принято решение о покупке нового, современного транспорта. Мне сказали, что необходимое количество - 65 единиц. Считаю, уже в этом году необходимо закупить большее число техники. Она должна быть экологичная, современная. Не нужно забывать и о качестве обслуживания. Я дал поручение по тем маршрутам, по которым будет ходить данная техника, активно заниматься дорожной сетью. По трамваям и троллейбусам дал неделю на разработку плана, как выходить из ситуации", - отметил глава региона.

Кроме того, Алексей Текслер напомнил, что Челябинск, как и Магнитогорск участвует в программе «Чистый воздух», предусматривающей выделение федеральных средств на развитие общественного транспорта.

«Здесь надо будет поработать с министерством экологии, чтобы прийти к каким-то цифрам, каким-то решениям. Пока итоговых решений, которые были бы зафиксированы в том числе в федеральном бюджете, я не увидел, а цифры меняются. Решения в данном направлении очень важны, потому что объем бюджетных средств, которые придется направить на развитие экологического общественного транспорта, - достаточно большой. Поддержка со стороны федерального бюджета - учитывая, что покупать нужно будет газомоторную технику - я про автобусы - очень важна», - отметил Алексей Текслер.

Он также сообщил, что для беседы по теме развития пассажирского транспорта в Челябинске пригласил на встречу руководителя областного УФАС.

«Мы обсудили ряд вопросов. Все мы понимаем, что транспорт - это конкурентная услуга. Полностью отказываться от частников вряд ли целесообразно, потому что если все перевести в муниципалитет, в итоге мы не сможем понять, насколько эффективно работает муниципальное предприятие. В ФАСовских стандартах есть предложение, связанное с тем, что частники должны работать, но при этом они должны быть максимально цивилизованны, должны привносить в сферу пассажирского транспорта больше, чем это может сделать муниципалитет. Я не думаю, что нам нужно одно лишь муниципальное предприятие - когда человек складывает все в одну корзину. Все эти вопросы мы тоже обсудили. Думаю, тут есть определенная перспектива», - сказал глава региона.

Также он заявил о необходимости улучшения качества управления в транспортной отрасли Челябинска.