Алексей Текслер: Мы должны изменить свое отношение к экосистеме

В России сегодня, пятого июня, отмечают важное событие - День эколога. Южноуральских защитников окружающей среды поздравил глава Челябинской области Алексей Текслер.

Руководитель области отметил, что сегодня экология - одна из ключевых тем, которая волнует всех южноуральцев, и, прежде всего, жителей больших городов.

«На протяжении трех веков в удивительные природные ландшафты Южного Урала вплеталась индустриальная история. Мы должны научиться выдерживать баланс между благами цивилизации и тем природным богатством, что даровано нам свыше. Должны добиться значимых перемен в части управления качеством атмосферного воздуха, обращения с отходами, ликвидации накопленного экологического ущерба. Наконец, должны изменить свое отношение к экосистеме, чтобы оставить будущим поколениям возможность дышать чистым воздухом, пить чистую воду, видеть вокруг себя цветущий мир и растить здоровых детей.

Желаю всем весомых успехов в деле охраны окружающей среды, здоровья, счастья и благополучия!», - сказал Алексей Текслер.