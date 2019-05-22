Алексей Текслер: Наказать чиновников можно, сложнее заставить их работать

Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер получил папку с фотоотчетом по сбору мешков с мусором в муниципалитетах: процесс пошел.

Об этом врио губернатора написал на своей странице в социальной сети.

«Получил ту самую папку с фотографиями, а она уже успела устареть, картина улучшается постоянно. Видимо, нужно специально дать особое поручение на областном совещании, чтобы процесс пошел. Но главное, что за дело взялись - начали с десяти территорий с проблемой не вывезенного после субботников мусора, сегодня осталась одна, и в ней вопрос решается прямо сейчас», - написал у себя на страничке в Instagram Алексей Текслер.

Глава региона также отметил, что организация по сбору и вывоза мусора будет показателем качества работы муниципалитетов.

«Наказать чиновников можно, сложнее заставить их работать. Но надо понимать, работа должна делаться и без моего постоянного контроля и специальных указаний, субботники не заканчиваются и мусор будет появляться в любом случае. Организовать работу по сбору мусора, обеспечить контейнерами, и конечно, своевременно вывезти - это будет одним из показателей качества работы наших муниципалитетов», - написал Текслер.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 16 мая на областном совещании врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пообещал главам муниципальных образований сделать кадровые выводы по организации вывоза мусора после субботников. Тогда министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин доложил, что в области убрано 94% территорий. Больше всего мусора на тот момент оставалось в Челябинске, Копейске, Миассе, Озерске, Еткульском и Красноармейском районах. Алексей Текслер тогда дал главам три дня на решение проблемы.