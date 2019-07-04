Алексей Текслер обсудил важные вопросы с муфтием Челябинской и Курганской областей

Глава Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с муфтием Челябинской и Курганской областей Ринат-хаджи-хазрат Ринатом Раевым.

Встреча прошла накануне VIII Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».

«Вы стояли у истоков этого важного и значимого для исламского мира форума», - обратился Алексей Текслер к Ринату Раеву. В чтениях не первый год лично принимает участие Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Проводимое ежегодно масштабное мероприятие укрепляет межконфессиональный и межнациональный диалог, развивает сотрудничество органов власти, образовательных учреждений, религиозных и национально-культурных объединений, привлекает внимание к духовному наследию Зайнуллы Расулева, развитию исламского образования, повышению уровня квалификации специалистов муниципальных образований региона, ответственных за реализацию государственной национальной политики.

На встрече глава региона и муфтий Челябинской и Курганской областей также обсудили развитие отношений между правительством и духовным управлением мусульман. Шла речь о работе Совета по реализации государственной национальной политики при губернаторе, развитии взаимодействия и реализации соглашения о социальном партнерстве между духовным управлением мусульман и правительством Челябинской области, а также строительстве мечетей в регионе.

«Постоянное общение позволит нам способствовать развитию духовной жизни мусульман», – подчеркнул Алексей Текслер.

В пресс-службе губернатора уточнили, в региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей включены 97 из 104 религиозных мусульманских организаций, действующих на территории региона. Управление принимает участие в основных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений.

«Сегодняшняя встреча говорит о внимании со стороны нового руководителя региона к многотысячной мусульманской общине области, что очень важно для исламской культуры», – отметил муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

Сегодня научную конференцию нового уровня в Челябинском государственном университете откроют и. о. заместителя губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат-хаджи-хазрат Раев, первый заместитель Муфтия Республики Дагестан Абдулла Аджимоллаев и ректор ЧелГУ Диана Циринг, уточнили в пресс-службе вуза.

Второй день Расулевских чтений пройдет 5 июля в Троицке. Торжественную часть посетят глава Челябинской области Алексей Текслер, духовный лидер мусульман, потомок пророка Мухаммада, шейх Абдурраззак Ассаиди, профессор международного исламского университета Аз-Зайтуна (Тунис) Эззааири Мохамед Насир Дит Имад.