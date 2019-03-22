Алексей Текслер объяснил свой неожиданный приезд в Коркино

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер объяснил, почему в качестве первого пункта своих ознакомительных поездок по региону он выбрал Коркинский муниципальный район.

Сегодня Алексей Текслер собирался начать свой день с ознакомительной поездки по Челябинску, но вдруг неожиданно для многих отправился в Коркино и на Розу.

По его словам, накануне он мониторил новости и информацию в социальных сетях и увидел, что много жалоб поступает именно по Коркинскому району. Тогда Алексей Текслер принял решение утром отправиться именно в этот муниципалитет.

Он уже побывал на угольном разрезе «Коркинский», который называют основным источником загрязнения воздуха не только в ближайших населенных пунктах. Коркинская вонь доходит и до областного центра.

Затем Алексей Текслер отправился на розинскую свалку, которая горит уже в течение трех месяцев. По пути к этому месту он успел оценить состояние Розинского поселения, жители которого выступают категорически против воссоединения с Коркино.

Врио губернатора остался крайне недоволен картиной, увиденной на свалке. Подробности будут чуть позднее. Алексей Тесклер потребовал ускорить работы по тушению свалки.

Сейчас временно исполняющий обязанности губернатор отправился в Полетаево.