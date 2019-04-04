Алексей Текслер: Обязательно буду отдыхать в Челябинской области

Будет ли Алексей Текслер проводить свой отпуск на Южном Урале? Такой вопрос врио губернатора задала корреспондент агентства "Урал-пресс-информ" Ирина Поволоцкая на состоявшейся сегодня, 4 апреля, пресс-конференции главы региона.

«Обязательно. Хочу посетить в Челябинской области все самые интересные места для отдыха. Буду делать это с семьей. Здесь невероятный потенциал относительно развития зимнего и летнего туризма, много мест, где можно отдохнуть с палатками, гитарой. Есть прекрасные места, где есть народное творчество. Например, в Златоусте. Есть множество направлений, где можно отдохнуть с семьей. И сделать это можно не хуже, чем за границей», - ответил Алексей Текслер.

Он отметил, что чем больше людей в стране и мире будут знать о Южном Урале, тем лучше. Общая задача – максимально доносить информацию до людей.

«Буду обязательно отдыхать в Челябинской области. Но не надо все-таки делать меня невыездным», - пошутил Алексей Текслер.

Ирина Поволоцкая спросила врио губернатора, бывал ли он в санатории «Еловом». Он ответил, что да, будучи ребенком. Журналист агентства «Урал-пресс-информ» рассказала Алексею Текслеру, что сейчас когда-то процветающий санаторий находится в упадке. В феврале 2012 года находившийся в областной собственности санаторий «Еловое» был признан банкротом и в 2013 году перешел в частные руки (на торгах было продано недвижимое имущество). Теперь он находится в далеко не лучшем состоянии, многие корпуса пустуют.

Напомним, 6 февраля 2012 года ГУП «Санаторий «Еловое» было признано несостоятельным (банкротом). Об истории доведения до банкротства и уничтожения здравницы агентство рассказывало неоднократно. В июле 2013 года на аукционе были проданы корпуса санатория за 110 миллионов 90,9 тысячи рублей (победил ООО «Легион-С», еще один участник - Ариант - решил не принимать участие в торгах). У «Легиона-С» здания впоследствии выкупило ООО «Домостроительная компания-1». Большую часть инженерных сооружений, кухонное и медицинское оборудование приобрело ООО «Евродвор».

В 2014 году была создана рабочая группа по курорту Кисегач и разработана «дорожная карта» мероприятий по развитию территории курорта. В состав курорта входят санаторий «Кисегач», а также бывший санаторий «Еловое», действующая здравница «Сосновая горка», перешедший в частные руки пансионат «Утес».

На сегодня на территории бывшего санатория «Еловое» действуют только два корпуса (бывшие корпуса №№ 2 и 3, сейчас принадлежат разным предпринимателям) из семи корпусов. Самый большой корпус №1, где в былые времена круглогодично отдыхали дети и где была даже своя собственная столовая и актовый зал, на сегодня стоит пустующим. Еще один детский корпус – номер 7 – реконструирован и теперь квартиры в этом здании выставлены на продажу (хотя не понятно, насколько это законно).

Корпуса №№ 5 и 6 уже третий год находятся на реконструкции. Но, видимо, что-то у предпринимателя застопорилось и, как говорят те, кто там недавно побывал, маловероятно, что в этом году они распахнут двери для отдыхающих. Корпус номер № 4 также остается недоступным для южноуральцев.

А цены на отдых в местных здравницах – это отдельная песня. Дешевле слетать за границу и отдохнуть в более современных условиях. Почему же у нас не наладить сервис и не умерить аппетиты частников. Не все могут себе позволить (не только в финансовом плане, но и по состоянию здоровья) уехать отдыхать за пределы региона. А у нас такой природных и оздоровительный потенциал, но мы его уничтожаем своими руками. Так, оставшееся без присмотра озеро Еловое скоро может стать непригодным для проживания. Туда продолжают сливать канализационный стоки из многоэтажных домов, которые когда-то под шумок ухитрились построить на территории Елового.

В апреле 2019 года планировалось провести большой инвестиционный совет по развитию курорта, на котором инвесторы продемонстрируют полученные результаты по уже реализуемым проектам и расскажут о бизнес-планах по этой территории. Пока не ясно, будут ли реализованы эти планы.