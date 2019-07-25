Алексей Текслер открыл в Чебаркульском районе «День поля-2019»
Общество
Сегодня, 11:10
Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 25-го июля, открыл в поселке Тимирязевский Чебаркульского района традиционную региональную сельскохозяйственную выставку «День поля-2019».

Приветствуя участников и гостей этого замечательного праздника, Алексей Текслер отметил, что День поля давно уже стал традиционным событием для Южного Урала.

«Этот праздник подчеркивает лидерство Челябинской области в агропромышленном комплексе всего Уральского федерального округа. Мы - лидеры по посевным площадям, по объему продукции, по экспорту, и это лидерство, безусловно, сохраним», - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил, что правительство Челябинской области продолжит поддержку южноуральских аграриев. В 2019 году из региональной казны на эти цели будет выделено более четырех миллиардов рублей.

«Сегодняшнее событие - это возможность пообщаться, передать друг другу опыт. Профессиональное общение - необходимое условие для достижения дальнейших успехов. Я уверен, что каждый из вас сможет сегодня обменяться профессиональным опытом, найти что-то новое, интересное для себя, использовать это, для того чтобы решать все новые и новые задачи. Дорогие друзья, желаю вам успехов! Впереди - сбор урожая. Важно, чтобы в этом году он был успешным и удачным», - сказал Алексей Текслер.

День поля-2019 в Чебаркульском районе дарит всем желающим возможность познакомиться с современной техникой, оборудованием и сельскохозяйственными племенными животными.

В программе большого областного праздника полеводов - конкурс на лучшего тракториста-машиниста в сельскохозяйственном производстве, а также слет сельской молодежи Южного Урала и региональная школа фермера. Для гостей события организована культурно-развлекательная программа и розыгрыш призов.

Подготовку ко «Дню поля-2019» в министерстве сельского хозяйства Челябинской области начали еще в мае. Приказом министра Алексея Кобылина была создана рабочая группа, на основе конкурсных процедур - выбран оператор мероприятия.

Традиционно День поля проходит на Южном Урале в конце июля, в промежуток между посевной кампанией, заготовкой кормов и предстоящей уборкой урожая с целью коррекции планов на завершение сельскохозяйственного сезона, демонстрации в полевых условиях новых моделей техники для аграриев, показа на сортовых участках селекционных и семеноводческих достижений.

С мая на месте проведения выставки - в окрестностях поселка Тимирязевский - велась организация демонстрационных делянок с посевом разнообразных сортов сельскохозяйственных культур, которые рекомендованы к возделыванию на территории Южного Урала.

Фото пресс-службы областного правительства

Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
Алексей Текслер
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
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