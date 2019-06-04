Алексей Текслер передал папку с наказами главе Южноуральска

Глава Южноуральского городского округа Александр Лазарев получил свою папку с наказами от главы Челябинской области Алексей Текслера.

Глава региона встретился с главой Южноуральска сегодня, 3 июня, в ходе рабочего визита в город. На встрече обсуждались проблемы муниципалитета.

Алексей Текслер осмотрел обновленный ЗАГС, молодежный ресурсный центр, долгострой (здание дома-интерната для престарелых и инвалидов), а также пообщался с жителями Южноуральска в недавно отремонтированном Доме кино. Внепланово глава региона заехал в городскую больницы и дал ряд поручений по итогам осмотра.

Кроме того, горожане обращались с просьбами о помощи в организации площадок для раздельного сбора мусора, затрагивали вопросы улучшения экологической обстановки. Жители выразили обеспокоенность состоянием водоснабжения, очистных сооружений и дорог.

К главе региона обратился директор местного ФОКа с просьбой выделить средства на ремонт бассейна и подъемника для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Мы решили это сделать сейчас. Необходимо создавать «доступную среду» уже сегодня, не откладывая решения “на потом”», - написал в своем аккаунте Алексей Текслер.

Руководитель области на встрече с главой города акцентировал внимание мэра на точках экономического роста города. Алексей Текслер рекомендовал Александру Лазареву оказывать всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу, создавать для предпринимателей хороший климат. По мнению главы региона, важным направлением для Южноуральска является перерабатывающая промышленность. Вокруг расположены сельские районы, удобная логистика, есть свои кадры и компетенции.

Алексей Текслер также обратил внимание главы на те проблемы, которые нужно решать в приоритетном порядке: «Есть ряд проблем, общих для территорий, - дороги, состояние коммунальных сетей, водоснабжение, очистные. Решать их надо по приоритетности». Алексей Текслер передал Александру Лазареву предназначенную для него синюю папку, в которой собраны обозначенные жителями города вопросы и проблемы. «Давайте объединять усилия, чтобы горожане наконец-то почувствовали реальную заботу о себе», – призвал Алексей Текслер.

Напомним, Алексей Текслер сразу после вступления в должность врио губернатора завел отдельные папки для каждого муниципального образования региона, куда собирает все проблемные вопросы по территории. Врио также предупредил глав муниципальных образований - те, кто не справится с поставленными задачами, пойдет в отставку.