Алексей Текслер поддержал инициативу Ирины Гехт

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с членом Совета Федерации РФ от региона Ириной Гехт.

Стороны обсуждали проекты, направленные на решение злободневных проблем, с которыми сталкиваются жители области. Основной темой встречи стал вопрос улучшения экологической обстановки в Челябинской области. Алексей Текслер поддержал инициативу сенатора, направленную на разработку и реализацию некоторых региональных проектов в области природоохранной деятельности.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, это позволит прогнозировать нагрузку на окружающую среду, принимать научно обоснованные действия по минимизации и нейтрализации вредного воздействия.

В ходе рабочей встречи также обсуждались вопросы территориального развития Челябинской области и реализации потенциала региона по созданию центра ядерной медицины и вхождению в соответствующую федеральную программу.