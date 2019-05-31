Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пообещал исполнить желание студентов – принять участие в подготовке города к предстоящим в 2020 году саммитам ШОС и БРИКС.

Накануне глава региона принял участие в торжественном параде, посвященному открытию третьего трудового семестра областного студенческого отряда имени П.И. Сумина. «Ваши предшественники несколько раз становились лучшими среди всех студенческих отрядов нашей страны. Уверен, что вы сделаете тоже самое и в этом году станете лучшими студентами-строителями в нашей стране», - обратился к студентам глава региона. По традиции командиры вузовских штабов сдали рапорт о готовности к целине и получили путевки в летний трудовой семестр.

После торжественной части Алексей Текслер пообщался с представителями студенческих трудовых отрядов. Ребята рассказали, где и как планируют провести лето, поделились идеей организации собственного слета, а также высказали желание участвовать в подготовке города к проведению саммитов ШОС и БРИКС.

Алексей Текслер пообещал студентам решить вопрос их участия в отделочных работах нового терминала аэропорта и выразил готовность поддержать инициативу по проведению слета.

Сегодня в рядах студенческих отрядов области более трех тысяч бойцов. Уже на следующей неделе они отправятся на работу по пяти направлениям: проводники, строители, вожатые, сервисные и медицинские отряды. В преддверии сезона ребята в течение нескольких месяцев проходили обучение по выбранной специальности и сдавали экзамены.

«Этот багаж новых знаний, опыта, знакомств, безусловно, пригодится им в жизни. Я в свою команду набираю именно таких целеустремленных, активных и разносторонних людей», - написал ы своем официальном аккаунте и Инстаграм Алексей Текслер.

Челябинские студенты станут не только участниками всероссийских трудовых проектов, но и возглавят некоторые из них. Так, Константин Одинцов, экс-командир строительного отряда «Танкоград» (ЮУрГУ), стал командиром всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» в Озерске, Андрей Альгин, ранее возглавлявший штаб СО ЮУрГГПУ, проведет это лето на ВСС «Север» в качестве мастера стройки, Регина Галимова отправится во Всероссийский сводный студенческий сервисный отряд «Золотая Бухта» в качестве комиссара трудового проекта.