Алексей Текслер посетит Магнитогорск, где его ждут жители пострадавшего дома

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, выполняя первоочередные поручения президента, намерен в ближайшее время отправиться в Магнитогорск.

В пресс-службе областного правительства агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили, что в ближайших планах врио губернатора есть поездка в Магнитогорск, но конкретную дату называть не стали. «Не сегодня», - лаконично прокомментировали в пресс-службе.

По данным осведомленного источника, в Магнитку новый глава региона отправится уже завтра.

Вполне вероятно, что Алексей Текслер встретится с жителями дома, пострадавшего от взрыва бытового газа 31 декабря 2018 года. Эта встреча позволит вникнуть в ситуацию, чтобы качественно отработать поручение президента Владимира Путина.

Напомним, Борис Дубровский (на тот момент губернатор) практически сразу после обрушения дома прибыл на место трагедии, работал в Магнитогорске до завершения новогодних каникул и неоднократно встречался с пострадавшими жителями и их родственниками.

Изначально было принято решение по расселению только двух подъездов 12-подъездного дома - седьмому и восьмому. Остальные подъезды были признаны безопасными для проживания. Но часть жителей обратилась к президенту с просьбой расселить весь дом, потому что они не смогут жить на месте трагедии, где погибло 39 человек, и боятся за свою безопасность. Владимир Путин поручил губернатору расселить все 12 подъездов. Но тут воспротивилась другая часть жителей, люди не захотели покидать свои квартиры в центре города. Окончательное решение по судьбе дома будет принято 1 апреля.

Жители пострадавшего дома, узнав про поездку врио губернатора в Магнитку, сразу заволновались. «Значит ли это, что планы власти насчёт дома изменились и всех снова хотят расселить без учёта мнений. Как попасть на эту встречу», - пишут на странице жителей ВКонтакте.

В мэрии им пояснили, что поездка врио губернатора в Магнитогорск носит ознакомительный характер, его приезд не связан с домом. Жителей заверили, что «все работы по дому продолжатся в соответствии с «дорожной картой» и поручение президента будет выполнено в любом случае».

В комментариях жители выражают надежду на то, что встреча с новым руководителем региона все же состоится: «Ну, как так, приехать в Магнитогорск и не встретиться с участниками самой большой проблемы?».

В мэрии Магнитогорска напомнили, что документы по инженерно-строительной экспертизе технического состояния дома №164 по проспекту Карла Маркса направлены на госэкспертизу. По заключению специалистов АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ», проводивших экспертизу, конструкции дома находятся в работоспособном состоянии, здание пригодно для дальнейшего проживания. Окончательное решение по результатам госэкспертизы будет озвучено до 1 апреля на заседании межведомственной комиссии.

Пока осуществляется добровольное переселение. Оно проводится поэтапно: на первом этапе – 7 и 8 подъезды, на втором – 5, 6, 9 и 10, откуда жители отселены на время демонтажа, на третьем – остальные.

Если дом будет признан безопасным для проживания, то у жителей будет право выбора – переехать или остаться. Если дом признают аварийным, то съезжать придется всем жителям.