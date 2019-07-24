Координация работы всех служб и новые инструменты

Алексей Текслер посоветовал Владиславу Смирнову, как бороться с безработицей
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 11:35
Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинской области Алексей Текслер посоветовал исполняющему обязанности начальника главного управления по труду и занятости населения региона Владиславу Смирнову, как бороться с безработицей.

Свои рекомендации Текслер дал Смирнову сегодня, 24-го июля, на заседании областного правительства, заслушав его доклад о ситуации на рынке труда Челябинской области в 2019-м году.

«Считаю, что ваше управление работает эффективно. Я смог убедиться в этом лично в поездках по территориям. Однако необходимо координировать работу всех служб и министерств, в частности, тех, которые отвечают за промышленность и сельское хозяйство. В целом картинка неплохая, но в некоторых территориях проблемы остаются, - в таких, как Нязепетровск, Верхний Уфалей, Катав-Ивановск, и других моногородах. Там ситуация непростая, и нужно определиться с новыми инструментами. Старые уже не работают», - подчеркнул Алексей Текслер.

По словам Владислава Смирнова, в настоящее время в Нязепетровском районе уровень безработицы является одним из самых высоких в Челябинской области (7,9 процента, 581 безработный). В Верхнеуфалейском городском округе ситуация ненамного лучше (уровень безработицы достигает 5,1 процента, здесь 702 безработных).

«Если для Нязепетровска эта ситуация традиционная (за последние десять лет уровень безработицы медленно снижается), то в Верхнеуфалейском городском округе ситуация осложнена прекращением работы градообразующего предприятия (речь об «Уфалейникеле»). Мы отрабатываем дополнительные мероприятия - так же, как и в прошлом году. Рассчитываем, что к ноябрю 2019-го года показатель уровня безработицы достигнет 3,6-4 процентов, то есть произойдет снижение уровня регистрируемой безработицы до средних значений в территории до кризиса», - доложил Владислав Смирнов.

Анализируя ситуацию на рынке труда Челябинской области в целом, Владислав Смирнов отметил, что она сегодня стабильна. Наблюдается снижение общей численности безработных южноуральцев и численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости.

За первое полугодие 2019 года в центры занятости населения Челябинской области обратились 14,5 тысячи работодателей. Количество вакансий, заявленных ими, составило 64,1 тысячи единиц.

«Напряженность на рынке труда стабильно снижается. На первое июля 2019 года показатель составил 0,9 незанятых граждан на вакансию. К концу текущего года численность зарегистрированных безработных составит 23,5 тысячи человек. По минимальному показателю в октябре достигнем уровня в 20,5 тысячи безработных, а при благоприятном развитии ситуации выйдем на показатель, равный минимальным значениям 2018 года, - 19,5 тысячи человек», - отметил Владислав Смирнов.

По его словам, в этом году также удалось добиться рекордно низких показателей в статистике массовых увольнений.

Автор: 
Евгения Александрова
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