Алексей Текслер предложил Федору Конюхову стать амбассадором Челябинской области в мире

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, десятого июня, предложил выдающемуся россиянину Федору Конюхову, в одиночку совершившему несколько кругосветных путешествий, стать послом, амбассадором Южного Урала в мире.

Такое предложение глава региона сделал прославленному путешественнику в ходе совместного визита на миасский автомобильный завод «Урал». Федор Конюхов ответил согласием.

«Федора Филипповича связывает с Южным Уралом начало его карьеры путешественника. Он мне сейчас рассказал, как впервые, еще в советское время, побывал здесь. И вместо нескольких часов проездом - это было велосипедное путешествие с запада на восток нашей страны - задержался дольше, познакомившись с местными жителями, которые оказались в том числе работниками миасского автозавода «Урал». Вот так судьба свела Федора Конюхова с нашим краем, с Челябинской областью, с Миассом. Я очень благодарен ему, что он эту связь поддерживает, не теряет (Федор Конюхов приехал в Миасс в том числе и для того, чтобы открыть Всероссийскую детскую парусную регату на озере Тургояк – прим.)», - сказал Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что во время увлекательного общения с легендарным гостем у него возникло сразу несколько идей и предложений к Федору Конюхову.

«Первое. Я попросил его - надеюсь, он подтвердит свое согласие, - стать послом, амбассадором Челябинской области в мире. Мы понимаем, что Федор Филиппович, чьи достижения являются серьезными в мировом масштабе, постоянно путешествует, общается с людьми. Мы все с вами будем очень горды, если такой человек будет представлять Челябинскую область, рассказывать о наших людях, красоте нашей природы», - подчеркнул Алексей Текслер.

В присутствии СМИ руководитель области еще раз, от лица всех южноуральцев, попросил Федора Конюхова стать послом региона и подарил ему бейсболку с гербом Челябинской области, подчеркнул, что верблюд, как и знаменитый путешественник, постоянно находится в движении - и это, по словам Алексея Текслера, очень символично. Также руководитель области вручил почетному гостю значок с гербом региона - такой же, как у себя.

Еще одну идею Алексея Текслера, озвученную Федору Конюхову, - организовать автомобильный тур по Челябинской области на технике миасского завода - охотно одобрил распорядительный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев.

«В этом году нашей области исполнилось 85 лет. Было бы здорово по этому случаю показать все ее самые интересные места и при этом продемонстрировать, подтвердить возможности выпускаемой в Миассе техники, в том числе на сложных участках пути», - отметил Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона озвучил Федору Конюхову свою третью задумку. Он предложил путешественнику подготовить для южноуральских школьников серию видеоуроков. По мнению руководителя области, «это было бы очень хорошо и здорово».

«Думаю, все жители Челябинской области поддержат эти инициативы. Надеюсь, поддержите и вы», - сказал Алексей Текслер.