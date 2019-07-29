Алексей Текслер проверил, как и чем живет Металлургический район Челябинска

Глава региона Алексей Текслер с рабочим визитом посетил сегодня, 29 июля, Металлургический район города Челябинска, пообщался с местными жителями и дал поручения временно исполняющей обязанности главы Челябинска Наталье Котовой по особо актуальным проблемам территории.

Первым объектом, который осмотрел глава области, стал бассейн «Строитель» с тремя ваннами (50, 25 и 15 м). Там исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Леонид Одер рассказал о планах строительства дополнительной ванны к 2021 году по национальному проекту "Демография". Это позволит увеличить количество посещений и проводить в челябинском бассейне как всероссийские, так и международные соревнования.

«При проведении крупных соревнований есть ограничения – нужна большая разминочная ванна. Мы подготовили проект пристройки 25-метровой ванны, где будет от 6 до 7 дорожек. С ее строительством мы сможем проводить любые соревнования», – отметил Леонид Одер.

Далее руководитель региона направился в детскую городскую больницу №8. Алексею Текслеру показали реабилитационный бассейн, соляную комнату и медицинские кабинеты. Глава региона, судя по его улыбке при общении с врачами и маленькими пациентами, состоянием горбольницы остался доволен, но пообещал выделить около одного миллиона рублей на новое оборудование.

При осмотре стадиона и столовой школы №94, которая находится недалеко от реки Миасс, Алексей Текслер обратил внимание на запах канализации и поручил Наталье Котовой поскорее разобраться с очистными сооружениями.

«Каждый раз, когда проезжаешь по Свердловскому тракту мимо этих очистных сооружений, чувствуешь устойчивый запах. Не удовлетворён таким состоянием очистных сооружений. Сегодня в очередной раз, но уже настоятельно и в вашем присутствии (прим. ред.- в присутствии журналистов) дал соответствующие поручения Росприроднадзору, который должен следить за состоянием очистных сооружений. Работают они сегодня ненадлежащим образом. Нужно срочно составить план мероприятий и в кратчайшие сроки реализовать, чтобы не было такого бардака, который происходит до сих пор», – позднее рассказал журналистам о своем поручении глава региона.

Последним объектом сегодняшнего визита Алексея Текслера в Металлургический район стал ПАО «ЧМК», где глава посетил рельсобалочный цех и пообщался с работниками предприятия, которые задавали вопросы об актуальных проблемах района и всего города.

Например, всех волновал вопрос об улучшении качества воздуха в районе. Алексей Текслер рассказал, что неделю назад на праздновании Дня металлурга «Мечел» взял на себя обязательства по снижению выбросов: «Наш регион сильный, промышленный. Это и его плюс, и минус. Обсуждали также, что на площадке ЧМК можно развивать новые экологичные производства, чтобы наращивать объемы. И новые рабочие места появятся».

Гендиректор компании «Мечел» Олег Коржов после встречи пояснил журналистам, что завод, Минприроды РФ, Росприроднадзор и правительство Челябинской области неделю назад подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в области экологии. Согласно документу, предприятия Группы до 2024 года реализуют комплекс мер, направленных на улучшение экологии региона и снижение выбросов в атмосферу. Модернизация затронет все основные производственные участки ЧМК: кислородно-конвертерный, доменный, прокатные цеха.