Алексей Текслер рассказал подробности своей личной жизни

Глава Челябинской области Алексей Текслер, идя на встречу пожеланиям подписчиков его аккаунтов в соцсетях, рассказал подробности своей личной жизни и предложил найти его на школьной фотографии.

«Прочитал ваши комментарии к сообщению про мою родную школу, учителей. Многие спрашивают кто я есть, откуда, живо интересуются биографией. Очевидно, есть дефицит информации, поэтому отвечаю», - написал в своем аккаунте руководитель области.

Алексей Текслер рассказал, что он и его старшая сестра Мария родились в Челябинске. Мама будущего главы региона работала на заводе «Ремстройдормаш», отец - на Челябинском металлургическом комбинате.

Детство Алеши и его сестры прошло в Металлургическом районе города. Начальное образование он получал в школе №92, а затем он перешел в школу №71, где обучался шесть лет. Затем отца семейства пригласили на работу на Крайний Север, и родители с детьми переехали в Норильск.

«Дальше институт, учеба и работа техником на Норильском комбинате. Сидеть без дела мне не нравилось никогда. Ставил перед собой конкретные цели и шел вперед. Не без трудностей, конечно. Приобретая управленческий опыт, шаг за шагом, стал руководителем крупного предприятия. Нет, не «Норникеля», - рассказал Алексей Текслер.

В дальнейшем он решил принять новый вызов и возглавил администрацию Норильска. «Мне нравится искать и находить решения проблем, чувствовать себя полезным людям. Наверное, такой склад ума. Или характер», - поделился Алексей Текслер.

После административной работы в его жизни была «большая» энергетика и работа в федеральном министерстве. «Дальше вы всё знаете сами: 19 марта я назначен исполнять обязанности губернатора Челябинской области. 8 сентября состоятся прямые всенародные выборы, в которых я приму участие», - отметил Алексей Текслер. Как сложится его ближайшее будущее, будет зависеть от того, какой выбор сделают южноуральцы, придя на избирательные участки.