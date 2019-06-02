День защиты детей Алексей Текслер с семьей провел в Миассе, а челябинцы пожаловались на очереди и грязь

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер провел День защиты детей в Миассе вместе с сыном и супругой.

«В парке был прекрасный праздник, отличная солнечная погода, много семей пришли на прогулку, - написал в своем официальном аккаунте в Инстаграм глава региона. - Заодно воспользовался случаем и показал семье наши красивые места».

Глава региона, не изменив своей традиции, после торжественных речей и поздравлений пообщался с жителями города, а также встретился с детьми из центров «Алые паруса», «Радуга», социально-реабилитационного центра для детей и подростков, которые вместе волонтерами фонда «Радуга надежды» устроили общий праздник. Алексей Текслер поблагодарил всех, кто «работает с детьми и делает свою работу с любовью и полной отдачей каждый день». Некоторым миассцам удалось рассказать главе региона и о своей наболевшей проблеме. Он пообещал разобраться.

В Челябинске на разных площадках также отмечали День защиты детей. Не обошлось и без проблем. В парке Гагарина выстроились огромные очереди в кассы. Работали три кассы (а обычно, как пишет челябинка, по данным администрации на весь парк только одна касса продает билеты). Жительница обратилась в администрацию парка за помощью, на что им любезно предложили приехать в другой день, когда очередей не будет

«А в моем детстве не было очереди в кассу, потому что 1 июня парки катали детей бесплатно», - вспоминает добрые времена другая жительница областного центра.

Еще одна жительница города рассказала главе региона, что решила сделать доброе дело и собрать мусор на Изумрудном карьере. Но весь мусор пришлось везти к дому, потому что контейнеры на парковке у карьера переполнены. «Меж тем, там всегда много детей. Так какое поколение вырастет, если дети считают, что мусорить нормально, всё равно этот мусор не вывозят и ветром его разносит по окрестностям», - интересуется горожанка у главы региона.

Жительница Металлургического района «слезно» попросила Алексея Текслера обратить внимание парк имени «Тищенко», который находится в убогом состоянии и проехать по нему с коляской невозможно.

«А у нас в Копейске опять вонь! Такая смесь болота с канализацией! Видно, это такой подарок копейским детям на День защиты детей?», - пожаловалась жительница Копейска главе региона.

Фото newsmiass.ru.