Алексей Текслер: Трагедия в Нязепетровске связана с образом жизни взрослых

Глава Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области, генерал-лейтенантом юстиции Денисом Чернятьевым. Главной темой обсуждения стал конфликт, произошедший в майские праздники в Нязепетровске, который привел к насильственной смерти пятерых человек, включая четырехлетнего ребенка. Преступление было раскрыто по «горячим следам». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

«Произошедшее само по себе является трагедией. Трагедией, связанной с образом жизни взрослых. Еще хуже, что одним из пострадавших является ребенок. В подобных ситуациях важная роль принадлежит социальным службам, которые должны предвидеть наличие проблемы и вовремя принимать необходимые меры, чтобы оградить ребенка от посягательств», – считает Алексей Текслер.

Денис Чернятьев подтвердил, что в основе резонансного преступления лежит социальная неустроенность в семье и выходящий за рамки общепринятых норм образ жизни, который там велся.

Стороны договорились проанализировать причины и характер преступлений, совершенных против детей в Челябинской области за последние годы, и выработать действенные меры к существенному снижению их числа.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», утром четвертого мая текущего года в одном из частных домов города Нязепетровска обнаружены тела двух женщин, двух мужчин и малолетнего ребенка. В ходе расследования установлено, что в ночь с третьего на четвертое мая 2019 года в доме № 3 по улице Паромская хозяин дома, его сожительница, а также их знакомые –обвиняемый и двое гостей распивали спиртные напитки. В ходе распития спиртных напитков на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый нанес множественные ножевые ранения кухонным ножом четырем взрослым и ребенку, которые от полученных ранений скончались на месте.

Шестого мая Нязепетровским районным судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.