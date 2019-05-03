Алексей Текслер вчера познакомился с Пластовским районом, а сегодня - с Троицким

Сегодня, 3 мая, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер работает в Троицком районе. Он побывал на полях предприятия "Новый мир" Троицкого элеватора, которое специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур, разведении крупного рогатого скота.

Алексей Текслер осмотрел современную посевную технику, которая сегодня на вооружении у троицких аграриев, а также побеседовал с механизаторами.

Предприятие используют современные технологии для точного земледелия, а также систему ГЛОНАСС. Сейчас совместно с областным минсельхозом здесь занимаются внедрением электронных карт полей. Карты составляются по данным обследования поля, после чего с ее помощью определяется глубина вспашки и необходимый объём удобрений.

Как подчеркнул Алексей Текслер, эту работу надо ускорять, так как это совершенно другой уровень информативности, современный метод агроуправления поможет в целом увеличить производительность труда.

Также глава региона ознакомился с работой Троицкого элеватора, который работает с 1958 года. Сюда поставляется зерно от сельхозпредприятий, здесь оно сушится и хранится. С 2009 года элеватор является единственным в области хранилищем зерна интервенционного фонда.

Мощность единовременного хранения зерна составляет 70 000 тонн силосного хранения и 75 000 тонн складского хранения. Приемка зерна осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

А накануне, 2 мая, Алексей Текслер, побывав с рабочим визитом в Пластовском районе, встретился с местными жителями, с главой муниципального района, познакомился с работой социальных учреждений.

Жители в основном жаловались главе региона на плохое состояние местных дорог. В частности, от них прозвучала просьба восстановить дорожное полотно протяженностью 12 км между поселками Санаркой и Радиомайкой.

«Сегодня я по этой дороге проехал, - поделился своими впечатлениями с жителями Алексей Текслер. – Лишь отчасти ее можно называть дорогой. С министерством дорожного хозяйства обязательно этот вопрос отработаю. Дорогой нужно заняться, но так, чтобы после этого ее не разрушили большегрузы. Нужно ограничить по ней движение для тяжелого автотранспорта. Плохие дороги - одна из самых распространенных проблем в городах и районах области. Моим решением выделено дополнительно 500 млн рублей на восстановление дорог, в том числе и Пластовскому району. Но подчеркну, что по большегрузам должно быть системное решение. А то мы не будем успевать дороги ремонтировать», - добавил он.

Также, выслушав просьбы жителей, он пообещал им ускорить решение вопроса по проведению в поселки района высокоскоростного интернета, а также решить вопрос с

финансированием реконструкции и строительства учреждений образования - средней общеобразовательной школы №2 и здания филиала Копейского политехнического колледжа им. С. В. Хохрякова.

«Задачу переходить на обучение в одну смену ставит президент. Надо ее решать, и поручение будет дано. Безусловно, будем этим заниматься. Что касается профобразования, то тема важна: район не только сельскохозяйственный, но и промышленный, здесь размещено производство ЮГК, а предприятиям нужны кадры. Дам поручение минобру, считаю, и ЮГК должна к этому подключиться, понимание есть. Важно, чтобы молодежь оставалась жить и работать здесь, а не уезжала в другие города», - подчеркнул глава региона.

Главе муниципального района Александру Неклюдову уже по сложившемуся обычаю Алексей Текслер передал папку с теми просьбами и пожеланиями, с которыми к нему в Инстаграм, в общественные приемные обращались жители района, и попросил его акцентировать работу на выполнении пожеланий людей.

Глава области посетил медицинские объекты, которые нуждаются в ремонте и замене медоборудования. В частности. он побывал в стационаре Пластовской центральной городской больницы. «Видно, что здесь давно не было ремонта», - отметил он, осматривая палаты.

Алексей Текслер поинтересовался, есть ли кадровые проблемы. По словам главврача Марины Кондрашкиной, сегодня в больнице работает 45 врачей, укомплектованность медперсоналом - 70% (больше, чем в среднем по области). Помещения нуждаются в капитальной модернизации, есть потребность и в обновлении медицинского оборудования. «Нам необходим аппарат искусственной вентиляции легких, а также видеогастробронхоскоп», - сказала главврач. Алексей Текслер поручил подготовить перечень необходимого оборудования.

Руководитель области осмотрел здание детской поликлиники, которая также нуждается в обновлении. Медучреждение обслуживает свыше пяти тысяч детей и полностью укомплектовано медперсоналом.

«Все медучреждения относятся к области. Но есть нестыковки: город готов финансово помочь и выделить деньги на ремонт больниц, но не получается организовать взаимодействие с областными властями. Эту ситуацию мы исправим», - сказал Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона встретился с пенсионерами из Пластовского социального комплекса «Дом ветеранов», поинтересовался, как налажен их быт, как они проводят свой досуг, а также осмотрел застройку квартала «Южный», где в этом году будет введен в эксплуатацию 85-квартирный жилой дом.

Также Алексей Текслер побывал в учреждении дополнительного образования «Аквамарин», в котором работают бассейн и ФОК, которые дети посещают бесплатно.