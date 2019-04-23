Алексей Текслер вручил главе Магнитогорска папку с наказами

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер провёл рабочую встречу с главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым. Глава региона передал мэру папку с обращениями граждан.

По словам Алексея Текслеру к нему по разным каналам поступило порядка 560 обращений от жителей Магнитогорска. Все их глава региона проанализировал: «Есть вопросы, которые решаются в ежедневном режиме, есть очень личные просьбы, которые можно назвать крик души. Это наказы жителей».

Много обращений поступило по вопросам экологии. «Мы эту проблему обсудили вместе с руководством комбината, наметили ряд мер в части ускорения мероприятий, которые активным образом влияют на состояние атмосферного воздуха», - отметил глава региона.

Еще один блок вопросов касается благоустройства, озеленения, общественного транспорта.

Много вопросов поступает по системе здравоохранения. Алексей Текслер отметил, что самостоятельно городская администрация не сможет решить эти вопросы, так как на сегодня все медицинские учреждения переданы в управление области. Но тем не менее здесь важна и роль мэрии.

Еще одна проблема – дефицит мест в дошкольных учреждениях. В целом по городу ситуация с обеспечением местами в детсадах детей в возрасте от трех лет и старше

Обстоят нормально. Но в новых микрорайонах детских садов не хватает. «В ближайшее время по обозначенным микрорайонам надо принять решение», - поручил врио губернатора.

Отдельным блоком стоят обращения по пострадавшему от взрыва бытового газа дому. «Радует, что мы смогли решить проблему в части компенсации за утрату автотранспорта. По остальным направлениям тоже работаем», - подчеркнул глава региона. Сегодня он вновь встретился с жителями дома.

Алексей Текслер считает, что Сергею Бердникову знакомы практически все озвученные в обращениях проблемы. Но не мешало бы их дополнительно проработать. Глава региона сделал особые пометки, при ранжировании обращений, и попросил обратить на них особое внимание. «Мне нужна будет обратная связь по всем этим вопросам», - обратился к Бердникову Алексей Текслер.

Сергей Бердников выразил готовность провести всю необходимую работу по вопросам, которые поднимают жители города. «Внимательно проработаем все ваши замечания и рекомендации и выдадим свои предложения. Где-то сами будет решать, где-то обратимся за помощью», - сказал глава.