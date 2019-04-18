Алексей Текслер встретился с новым руководителем Челябинского областного суда

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с председателем Челябинского областного суда Вячеславом Малашковцом

Напомним, Малашковец был назначен председателем Челябинского областного суда 15 апреля 2019 года, а до этого более полугода занимал эту должность в качестве и.о. руководителя.

Алексей Текслер поздравил Вячеслава Малашковца с назначением. Врио губернатора отметил, что Малашковец «прекрасно знаете регион, его проблемы и специфику, пользуется авторитетом в профессиональном сообществе». Вячеслав Владимирович имеет судейский стаж более 20 лет (порядка 12 лет работал в Свердловском областном суде). Малашковец с апреля 2015 года работал заместителем председателя Челябинского областного суда, курировал рассмотрение уголовных дел, с 28 сентября 2018 года – и.о. председателя суда. Имеет первый квалификационный класс судьи.

«Уверен, этот опыт будет приумножен и послужит укреплению правосудия в регионе», – отметил Алексей Текслер.

На встрече глава региона и председатель областного суда обсудили вопросы разрешения споров, возникающих в процессе предпринимательской и экономической деятельности, текущую ситуацию по обращениям граждан с исками.