Алексея Текслера развеселила нязепетровская показуха
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 17:56
Автор: 
Евгения Александрова

Главу Челябинской области Алексея Текслера развеселила показуха, которую устроили чиновники Нязепетровска, где сегодня, 23-го июля, он побывал с рабочим визитом.

Ожидая приезда высокого гостя, представители власти по-быстрому организовали покраску здания местной администрации. Горожане в социальных сетях высмеяли чиновников. Алексей Текслер простых людей поддержал, выразил солидарность с их позицией.

«С людьми согласен. Ремонт надо было делать не в связи с приездом губернатора, который приехал и уехал. Это должна быть плановая работа. Здесь другого мнения быть не может», - подчеркнул Алексей Текслер.

Сам факт покраски здания городской мэрии руководитель Челябинской области оценил положительно.

«По поводу того, что администрацию красили, - хорошо, что покрасили. Лучше бы, наверное, детский садик покрасили, но, я надеюсь, он и так покрашен», - с улыбкой добавил Алексей Текслер.

Автор: 
Евгения Александрова
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