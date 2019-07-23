Алексея Текслера развеселила нязепетровская показуха

Главу Челябинской области Алексея Текслера развеселила показуха, которую устроили чиновники Нязепетровска, где сегодня, 23-го июля, он побывал с рабочим визитом.
Ожидая приезда высокого гостя, представители власти по-быстрому организовали покраску здания местной администрации. Горожане в социальных сетях высмеяли чиновников. Алексей Текслер простых людей поддержал, выразил солидарность с их позицией.
«С людьми согласен. Ремонт надо было делать не в связи с приездом губернатора, который приехал и уехал. Это должна быть плановая работа. Здесь другого мнения быть не может», - подчеркнул Алексей Текслер.
Сам факт покраски здания городской мэрии руководитель Челябинской области оценил положительно.
«По поводу того, что администрацию красили, - хорошо, что покрасили. Лучше бы, наверное, детский садик покрасили, но, я надеюсь, он и так покрашен», - с улыбкой добавил Алексей Текслер.