Чтобы избавиться от «разрухи» в общественном транспорте, Челябинску нужно закупить 100 новых трамваев

Сегодня, 10 апреля, врио губернатора Алексей Текслер инспектирует работу общественного транспорта.

В трамвайное депо №1 Алексей Текслер еще не приехал. Пока его ждет руководство предприятия и журналисты, директор «ЧелябГЭТ» рассказывает о работе электротранспорта. В трамвайном парке 304 вагона. В час пик на улицы города выходит 109 единиц техники. Именно столько нужно, чтобы не было транспортного коллапса.

«Я сам пользуют общественным транспортом. Мы будем продолжать работу над расписанием движения электротранспорта, а также заниматься обновлением подвижного состава. Нам Усть-Катавский вагоностроительный завод предлагает покупать у них трамваи за 26 миллионов рублей, при этом господдержка составляет 8 миллионов», - отметил Павлюченко.

При этом, Павлюченко отмечает, чтобы покупка окупилась хотя бы за 10 лет, трамвай ежедневно должен перевозить по 68 пассажиров. А сейчас за одну поездку трамвай в Челябинске перевозит в среднем 40 пассажиров.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», внимание Текслера на «разруху» общественного транспорта обратили жители города. А сотрудники предприятия написали главе региона открытое письмо.

Уже в ближайшее время администрации Челябинска предстоит решать очень непростую проблему по имуществу признанного банкротом МУП «ЧелябГЭТ», которое еще два года назад принадлежало мэрии. На сегодня имущество МУПа находится в залоговой массе и его арендует одноименное ООО, которое и занимается перевозкой челябинцев электротранспортом.

Напомним, когда в Челябинске уничтожался общественный транспорт замом главы города по правовым и имущественным вопросам работал нынешний мэр Владимир Елистратов. Сейчас он заверяет, что у челябинцев поводов для беспокойства нет.